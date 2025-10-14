Pedro Castillo califica al gobierno de José Jerí como cambio de "marioneta" y rechaza su vacancia

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Pedro Castillo Terrones volvió a ratificar que el Congreso de la República no tuvo la votación apta para promover su vacancia durante su intervención en el juicio oral en su contra. "Nunca tuvo la votación calificada", aseguró.

Además, se pronunció tras el cambio presidencial tras la vacancia de Dina Boluarte y asunción de Jerí calificando la transición de gobierno como un cambio de "marioneta".

Rechaza juicio oral y califica cambio

Durante la última audiencia de juicio oral en contra del expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de 2022, el exmandatario inició su intervención criticando al Congreso de la República que lo destituyó del cargo.

"A mí se me acusa por haber cerrado el Congreso, este Congreso que nadie lo quiere. Hoy, cuando cambia de marioneta, cuando cambia de maniquí, en el debate par censurar a una persona que quitó muchas vidas en Palacio de Gobierno, como inquilina, el mismo Congreso ha demostrado que para vacar a Castillo nunca tuvo la votación calificada"

En ese sentido, Castillo que la votación obtenida en el Pleno del Congreso no fue la "calificada" para sacarlo del cargo que llevó a la sucesión a la que fuese su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Para respaldar su postura, mencionó la intervención de una congresista durante el juicio que habría indicado que había que "tener cuidado" al conseguir más de 104 votos.

Durante su intervención también hizo mención a la recomendación médica que indica no podría estar mucho tiempo sentado. Por ello, pidió consideración a los jueces del caso cuando se vea comprometida su salud.

"Conmigo ha sido todo lo contrario. Ustedes señores jueces nunca deberían recibir este juicio, voy a estar tres años injustamente preso, incluso teniendo ya complicada una situación de salud".

Al finalizar su intervención, ratificó que "rechaza" este juicio en su contra. Como se sabe, el expresidente Castillo enfrenta el juicio oral por el golpe de estado del 7 de diciembre de 2022.

Proceso por rebelión

El exjefe de Estado junto con sus exministros de gobierno Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, enfrentan el juicio por el golpe de Estado, acusados por el delito de rebelión.

La Fiscalía pide para el exmandatario 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

En reiteradas ocasiones, Castillo ha rechazado el juicio oral en su contra por considerar fuera restituido sin la cantidad de votos necesarios por el Congreso de la República.