La Victoria: Adulto mayor pierde la vida en fatídico accidente de tránsito

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de 87 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito durante la tarde del jueves 2 de octubre en el distrito de La Victoria.

Adulto mayor perdió la vida en accidente

Alrededor de las 14:00, cerca a la estación Arriola de la Línea 1 del Metro de Lima, un adulto mayor fue doblemente atropellado cerca al cruce de la avenida México cruce con la avenida Aviación en La Victoria.

El hombre de 87 años habría estado cruzando la avenida Aviación cuando un vehículo liviano lo atropelló. Producto del accidente, el hombre quedo tendido en la pista. En este momento fue doblemente impactado por otro vehículo de carga pesada que no habría divisado al hombre en la pista.

El adulto mayor fue identificado como José Hernán Mendoza Campos quien perdió la vida tras el doble incidente. Las autoridades policiales llegaron a la zona para continuar las diligencias del crimen. La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hacia el lugar.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En La Victoria, un adulto mayor perdió la vida tras un accidente de tránsito. Según testigos, un vehículo liviano lo atropelló, y poco después un tráiler terminó aplastándolo.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD... pic.twitter.com/KjGw4YMkrW — Exitosa Noticias (@exitosape) October 2, 2025

Testigos de la zona comentaron que el primer vehículo que atropelló al hombre se fue a la fuga. Por el contrario, el camión de carga pesada detuvo el vehículo.

Según información recogida por exitosa, el accidente provocó gran congestión vehicular en las avenidas aledañas que coincidió con la jornada de paro convocada por transportistas.

Accidentes de tránsito provocan más muertes en Perú

Los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en el Perú en lo que va del 2025. Esta comparación se da frente a otros males que aquejan en la sociedad peruana como es la extorsión.

Según las últimas cifras recogidas por el Sinadef (Sistema de Información de Defunciones) hasta el 26 de setiembre, se registraron 2101 fallecidos a causa de los accidentes frente a los 1647 fallecimientos causados por la extorsión. La alarmante cifra evidencia una problemática recurrente en el país.

El más reciente accidente reportado con saldo de fallecidos y heridos se registró en el Callao a causa de un múltiple choque. El accidente dejó 1 fallecido y 10 heridos en el distrito de Mi Perú, Ventanilla.

El accidente ocurrió a raíz que un camión de servicio de bombeo de concreto perdiera el control en una vía empinada llevando a su paso a mototaxistas y motocicletas.

Según información de Exitosa, se sospecha que el camión sufrió un mal funcionamiento generando que se le vaciaran los frenos. Esta situación en constante en otros accidentes vehiculares.