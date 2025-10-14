Próximo rival de Perú goleó a Bolivia: Representante de Conmebol en repechaje mundialista la pasó mal

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras que Perú solo pactó un amistoso para la presente fecha FIFA, la mayoría de selecciones completaron los dos partidos que se suelen hacer. Eso mismo realizó Rusia, el próximo rival que tendrá la selección en noviembre, goleando con autoridad a Bolivia, cuadro que disputará el repechaje mundialista de marzo del 2026.

Selección desafiliada de la FIFA

La invasión militar que Rusia comenzó en Ucrania a inicios del 2022, provocó que a nivel deportivo, algunas federaciones tomen medidas. Por parte de la FIFA y la UEFA, acordaron desafiliar al país euroasiático, con lo que sus clubes y selecciones no pueden participar en competiciones oficiales hasta la fecha.

Pero esto no le ha impedido disputar encuentros internacionales, y así como tiene acordado un par el próximo mes ante la 'blanquirroja' y Chile, en octubre organizó uno con Irán (2-1 a favor) y ante el combinado altiplánico, al cual derrotó por un claro 3 a 0 y desnudando varias falencias del equipo de Óscar Villegas.

El primer tanto del compromiso lo hizo al minuto 18 el extremo Lechi Sadulayev del Akhmat Grozny de la Liga Premier rusa. Tras recibir un centro desde la derecha de Ivan Sergeyev, quedó solo en el área para convertir. Al 43', los rusos ampliaron la cuenta por medio de Aleksei Miranchuk, quien aprovechó un mal bloqueo del meta Carlos Lampe.

Los asistentes en el VTB Arena de Moscú debieron esperar hasta el 57' del partido para gritar el tercer tanto, cuando una buena acción de los locales acabó con un pase de cabeza de Dmitri Bárinov para Sergeyev que definió con un potente remate cruzado.

Perú se enfrentará con Rusia en San Petersburgo

El miércoles 12 de noviembre la selección peruana se verá las caras con la rusa en el Estadio Krestovski, cancha del Zenit de San Petersburgo. Esta será la primera vez que ambas escuadras se enfrenten, aunque hay antecedentes de cuando los euroasiáticos jugaban bajo la bandera de la Unión Soviética, con dos triunfos y un empate a favor de la URSS.

Por el lado boliviano, que se alista para la repesca rumbo al próximo mundial, tendrá sus siguientes exámenes con una gira asiática, enfrentando a Corea del Sur y a Japón. Ambas representaciones ya se encuentran clasificadas para la cita.

Con esto, Rusia, que será el próximo rival para los amistosos de noviembre de Perú, superó con amplitud a Bolivia. La selección altiplánica será el representante de la Conmebol en las eliminatorias mundialistas y busca clasificar por primera vez desde 1994.