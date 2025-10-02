Terror en Breña: Mujer acabó con la vida de su esposo y ocultó cadáver en maletera

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un perturbador crimen conmocionó a los vecinos de Breña tras el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de la maletera de un vehículo estacionado en la zona.

El cadáver pertenecía a Alexander Valverde Lainis, quien según las primeras diligencias policiales, fue asesinado por su esposa, Keilis Arimar Aguilera Meneses, de nacionalidad venezolana.

Las autoridades detallaron que la mujer, al ser intervenida, mostró nerviosismo y se resistía a abrir el automóvil, donde finalmente se encontró el cuerpo envuelto en una sábana blanca. El hecho ha generado consternación en la población y movilizó de inmediato a peritos de criminalística y a la fiscalía de turno.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras el perturbador hallazgo de un cadáver dentro de la maletera de un vehículo estacionado en Breña, un parte policial reveló más detalles de este suceso. Según las autoridades, los restos pertenecen a un hombre, quien fue sido asesinado por su... pic.twitter.com/lTOpeG4ejb — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2025

El hallazgo en la maletera

La intervención se realizó en un tramo del jirón Huaraz, en Breña, luego de que vecinos reportaran un olor fétido que emanaba del vehículo estacionado. Al llegar al lugar, los efectivos policiales pidieron a la mujer que abriera el auto. Aunque trató de evadir la orden, finalmente accedió.

Al abrir la maletera, los agentes encontraron el cuerpo de Valverde envuelto cuidadosamente en una sábana. La mujer confesó inmediatamente que se trataba de su esposo y reconoció haberlo asesinado tras una fuerte discusión ocurrida el pasado 21 de septiembre.

Dormía con el cadáver en el vehículo

Durante el interrogatorio, Aguilera Meneses reveló que mantuvo el cuerpo escondido varios días bajo una cama, antes de trasladarlo a su vehículo.

Lo más perturbador del caso es que, tras ocultarlo en la maletera, la mujer habría continuado durmiendo en el mismo automóvil, compartiendo el espacio con el cadáver de su pareja.

Esta macabra situación no solo sorprendió a los investigadores, sino que también generó alarma entre los vecinos, quienes aseguraron haber notado un fuerte olor que se intensificó con el paso de los días.

Investigación en curso y detención

Tras el hallazgo, la extranjera fue inmediatamente detenida y conducida a la comisaría de Breña. Horas después, fue trasladada a Medicina Legal para someterse a los procedimientos correspondientes.

Los peritos de criminalística ya se encuentran analizando la escena, mientras que la fiscalía de turno ha iniciado las diligencias para determinar con precisión las circunstancias del crimen.

Por ahora, la hipótesis principal apunta a un crimen pasional que desencadenó en el asesinato de Valverde. Las autoridades han señalado que la mujer permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

El caso ha sacudido a Breña y se suma a los recientes hechos de violencia que preocupan a la ciudadanía, quienes demandan mayor seguridad y vigilancia en la capital.