RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
Fémina confesó horrendo crimen

Terror en Breña: Mujer acabó con la vida de su esposo y ocultó cadáver en maletera

Una ciudadana extranjera confesó haber matado a su pareja y mantener su cuerpo oculto por días antes de dejarlo en su vehículo en Breña.

Mujer asesina a su esposo en Breña
Mujer asesina a su esposo en Breña (Exitosa)

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 02/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Un perturbador crimen conmocionó a los vecinos de Breña tras el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de la maletera de un vehículo estacionado en la zona. 

El cadáver pertenecía a Alexander Valverde Lainis, quien según las primeras diligencias policiales, fue asesinado por su esposa, Keilis Arimar Aguilera Meneses, de nacionalidad venezolana.

Las autoridades detallaron que la mujer, al ser intervenida, mostró nerviosismo y se resistía a abrir el automóvil, donde finalmente se encontró el cuerpo envuelto en una sábana blanca. El hecho ha generado consternación en la población y movilizó de inmediato a peritos de criminalística y a la fiscalía de turno.

El hallazgo en la maletera

La intervención se realizó en un tramo del jirón Huaraz, en Breña, luego de que vecinos reportaran un olor fétido que emanaba del vehículo estacionado. Al llegar al lugar, los efectivos policiales pidieron a la mujer que abriera el auto. Aunque trató de evadir la orden, finalmente accedió.

Proponen PENSIÓN para hijos de transportistas asesinados: Este sería el eventual monto y los requisitos
Lee también

Proponen PENSIÓN para hijos de transportistas asesinados: Este sería el eventual monto y los requisitos

Al abrir la maletera, los agentes encontraron el cuerpo de Valverde envuelto cuidadosamente en una sábana. La mujer confesó inmediatamente que se trataba de su esposo y reconoció haberlo asesinado tras una fuerte discusión ocurrida el pasado 21 de septiembre.

Dormía con el cadáver en el vehículo

Durante el interrogatorio, Aguilera Meneses reveló que mantuvo el cuerpo escondido varios días bajo una cama, antes de trasladarlo a su vehículo.

 Lo más perturbador del caso es que, tras ocultarlo en la maletera, la mujer habría continuado durmiendo en el mismo automóvil, compartiendo el espacio con el cadáver de su pareja.

Capturan a sicario adolescente vinculado al asesinato de choferes en San Juan de Lurigancho
Lee también

Capturan a sicario adolescente vinculado al asesinato de choferes en San Juan de Lurigancho

Esta macabra situación no solo sorprendió a los investigadores, sino que también generó alarma entre los vecinos, quienes aseguraron haber notado un fuerte olor que se intensificó con el paso de los días.

Investigación en curso y detención

Tras el hallazgo, la extranjera fue inmediatamente detenida y conducida a la comisaría de Breña. Horas después, fue trasladada a Medicina Legal para someterse a los procedimientos correspondientes. 

Los peritos de criminalística ya se encuentran analizando la escena, mientras que la fiscalía de turno ha iniciado las diligencias para determinar con precisión las circunstancias del crimen.

Por ahora, la hipótesis principal apunta a un crimen pasional que desencadenó en el asesinato de Valverde. Las autoridades han señalado que la mujer permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

El caso ha sacudido a Breña y se suma a los recientes hechos de violencia que preocupan a la ciudadanía, quienes demandan mayor seguridad y vigilancia en la capital.

Temas relacionados Alexander Valverde Lainis auto estacionado Breña comisaría Esposo venezolana

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA