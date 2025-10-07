SJM: Conductor de la 'Línea D' fue herido de bala tras levantamiento del paro de transportistas

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Luego de finalizar la extensión del paro por 48 horas, un nuevo ataque contra transportistas ocurrió la noche del lunes 6 de octubre en el distrito de San Juan de Miraflores. El ataque estuvo dirigido contra el conductor de la 'Línea D' quien habría tenido un altercado contra un automóvil.

Conductor de la 'Línea D' fue atacado

El ataque ocurrió cerca a la intersección de la avenida Vargas Machucha con Canevaro cuando el conductor de la cúster fue impactado con tres disparos mientras manejaba el vehículo.

El hecho fue grabado por un transeúnte en cuyo video se logra escuchar la cantidad de disparos, un automóvil de color plomo y dos sujetos abordo de una motocicleta. Las primeras sospechas apuntaban a las dos personas abordo de la moto lineal. Sin embargo, la investigación policial expuso otro móvil del ataque.

Las autoridades policiales indican que la causa del ataque sería una disputa entre dos automóviles: la cúster y el carro plomo, ambos vehículos se habrían estado cerrando el paso durante varios metros.

Según indicó el coronel PNP Frank Chang Campos, jefe de la División de Emergencia (Diveme), han pilotos habrían tratado de "ganarse en la vía" sin embargo, "la reacción del vehículo ha sido responderle de forma agresiva", señaló para Buenos Días, Perú.

El conductor del vehículo plomo le habría cerrado el paso a la cúster por lo que ambos pilotos se bajaron de sus respectivos autos para continuar con la gresca. El coronel indicó que desde el interior del carro plomo se efectuaron los disparos logrando herir al conductor del bus. De esta manera, habrían varios involucrados en el ataque.

El transportista se encontraba sin pasajeros abordo mas circulaba con dos de sus familiares con quienes se dirigía a cenar. Estas mismas personas fueron quienes auxiliaron al agraviado. Tras los disparos el hombre fue trasladado hacia el Hospital María Auxiliadora cerca al lugar del hecho y el agraviado se encontraría luchando por su vida.

PNP descartó se trate de acto extorsivo

El coronel PNP en declaración para el medio de noticias señaló que está descartado se trate de un caso de extorsión. Según indica la autoridad policial, en las imágenes de las cámaras de videovigilancia se evidencia el "correteo" entre ambas unidades.

Por ello, indicó que la causa del ataque responde a una gresca entre ambos conductores. El hecho ocurre en medio de la alta criminalidad y violencia en el país.