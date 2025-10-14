Luis Advíncula: Boca Juniors y la millonaria suma que pide a Alianza Lima por el traspaso del lateral

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sabiendo que la suerte está echada en esta Liga 1, la directiva de Alianza Lima ya viene preparando la conformación del plantel 2026 para volver a realizar un buen papel a nivel internacional y volver a coronarse en el torneo local.

Uno de los principales objetivos de Franco Navarro y su hijo es la incorporación de Luis Advíncula para reforzar la banda derecha. El equipo blanquiazul sabe que el lateral peruano no atraviesa por un buen momento en Boca Juniors donde es suplente por lo que buscaría repatriarlo de cara a la próxima temporada.

La fuerte suma que pide Boca a Alianza por el pase de Luis Advíncula

Enterados de esta posibilidad, desde Argentina la prensa deportiva de ese país ha difundido mayores detalles de lo que sería operación la cual estaría avanzando de la mejor manera. Sin embargo, el periodista Luis Fregossi dio a conocer la fuerte suma de dinero que estaría pidiendo el club 'Xeneize' a su par peruano para hacer posible la venta del 'Rayo'.

De acuerdo al hombre de prensa, Boca Juniors estaría dispuesto a cederlo por un total de 1.5 millones de dólares. La intención del equipo argentino es dejarlo ir debido a su bajo rendimiento.

"Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advincula se puede cerrar en 1.5 M de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", indicó en su cuenta de X (Antes Twitter).

Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advincula se puede cerrar en 1.5 M de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados ✅ pic.twitter.com/VcwEOsCfgx — Luis Fregossi (@LuisFregossi) October 14, 2025

¿Cómo va la negociación por Luis Advíncula?

De acuerdo a lo indicado por Ovación, la directiva de Alianza Lima viene negociando directamente con el entorno de Luis Advíncula para incorporarlo a sus filas en las próximas semanas. Sin embargo, el club de La Victoria aún no se ha contactado con el elenco presidido por Juan Román Riquelme, cuestión que dificultaría la operación.

Sin embargo, la institución azul y oro busca la salida del peruano ya que ha perdido lugar en el primer equipo por lo que buscan liberar un cupo de extranjeros en este mercado de pases.

"Las conversaciones entre Alianza Lima y Luis Advíncula continúan avanzando de manera directa entre ambas partes. Sin embargo, no existe hasta ahora el diálogo con Boca Juniors, algo que también me confirman desde Argentina", expresó Gersón Cuba.

De esta manera, Boca Juniors exigiría la suma de 1.5 millones de dólares a Alianza Lima para concretar el traspaso de Luis Advíncula en esta ventana de pases.