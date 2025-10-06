Balean bus en San Juan de Lurigancho y dejan grave al chofer a pocas horas del paro de transportistas

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo episodio de violencia sacudió la noche del domingo las calles de San Juan de Lurigancho (SJL). Un bus de la empresa Santa Catalina, conocida como 'La 23 C', fue baleado por presuntos falsos pasajeros mientras cubría su ruta habitual con usuarios a bordo.

El hecho ocurrió en la avenida El Sol, cuadra cinco, a escasos metros de la Universidad Privada del Norte, una zona transitada del distrito.

Según las primeras informaciones, el conductor recibió un impacto de bala en el abdomen, quedando gravemente herido dentro de la unidad.

Los pasajeros, en medio del pánico, intentaron auxiliarlo mientras se solicitaba apoyo de las autoridades. Testigos indicaron que los atacantes viajaban en un vehículo lineal y emprendieron la fuga inmediatamente después de abrir fuego contra el bus.

El chofer fue trasladado de urgencia a la Clínica San Juan Bautista, adonde llegó en estado crítico tras ser evacuado en una mototaxi por vecinos de la zona.

Su pronóstico médico aún es reservado, mientras la Policía Nacional inició las investigaciones para determinar si el ataque responde a un caso de extorsión o a un intento de robo.

Momentos de terror para los pasajeros

Dentro del bus, decenas de pasajeros vivieron segundos de angustia cuando comenzaron los disparos. Los testigos describieron el sonido de los impactos y el caos que se desató al interior de la unidad. Algunos se lanzaron al piso para protegerse, mientras otros intentaban salir por las ventanas y puertas laterales.

El ataque generó conmoción entre los vecinos y comerciantes del sector, quienes denunciaron que la violencia en el transporte público de SJL se ha incrementado en los últimos meses.

Las empresas de transporte urbano han reportado amenazas, cobros extorsivos y ataques similares, presuntamente vinculados a mafias que operan en distintas rutas del distrito.

La unidad afectada, perteneciente a la ruta C de la empresa Santa Catalina, fue intervenida por peritos de criminalística para recoger casquillos de bala y demás evidencias. El hecho se produjo poco antes de la medianoche, cuando la vía aún registraba tránsito moderado.

Paro de transportistas y crisis de seguridad en Lima

Este violento suceso ocurre a pocas horas de que los gremios de transportistas iniciaran un paro en Lima y Callao, anunciado para este lunes 6 de octubre.

Los conductores aseguran que la medida responde a la alta criminalidad que afecta al sector, además de los constantes cobros extorsivos y la falta de protección policial.

El ataque contra el bus de Santa Catalina refuerza la preocupación del gremio, que considera la situación "un grito de desesperación". Mientras tanto, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que las clases escolares se mantienen con normalidad, aunque exhortó a los padres de familia a priorizar la seguridad de los estudiantes ante posibles bloqueos o disturbios durante la jornada de protesta.

La violencia contra el transporte público se ha convertido en un grave problema en distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y Villa El Salvador, donde se concentran varios de los recientes ataques. Las autoridades locales y la Policía Nacional han anunciado un refuerzo de patrullajes, pero la sensación de inseguridad sigue creciendo entre conductores y pasajeros, quienes exigen acciones inmediatas del Gobierno.