Crimen
¡El colmo!

Terror en el Callao: Asesinan a balazos a obrero de la Línea 2 del Metro de Lima

Desconocidos abrieron fuego contra un obrero que trabajaba en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, en el Callao. Los sujetos no dudaron en atacar en presencia de transeúntes, logrando herir a otro trabajador.

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 03/10/2025

A disparos le arrebataron la vida a un obrero que trabajaba en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima en el distrito de Bellavista, en el Callao. El hecho se registró en presencia de numerosos transeúntes y frente a un centro educativo.

¿Cómo ocurrió?

Se trata de Manuel Molina Benavente, quien laboraba como obrero de los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima que se vienen realizando en la avenida Óscar Benavides. 

Según información policial, dos sujetos en motocicleta interceptaron a la víctima a la altura de la cuadra 17  de la vía, cerca de un supermercado en la zona. Testigos aseguraron que los individuos abrieron fuego contra el hombre y escaparon rápidamente. 

Por ello, Molina herido cayó sobre el asfalto, con múltiples heridas de bala. Durante el ataque también hirieron a otro trabajador que fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. EL informe médico del lesionado, asegura que ingresó al área de trauma shock y su estado es altamente crítico.  

Lo sucedido a causado el temor de los residentes de la zona, así como la preocupación de los padres de familia del colegio cercado al lugar de los hechos. Por ello, un vecino hizo un llamado a las autoridades para que instalen cámaras de seguridad.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos policiales, quienes cercaron hasta una cuadra de la vía donde se registró el ataque, posteriormente llegaron los peritos de criminalística para recoger las evidencias acompañados por el representante del Ministerio Público para realizar la diligencias de levantamiento de cadáver. 

Gremios exigen medidas al Gobierno

Hay que recordar que, tan solo el último jueves 2 de octubre, se realizó el paro de transportistas al que, en horas de la tarde, se sumaron los afiliados de la Federación  de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, quienes también se han manifestado en su momento por el asesinato de sus dirigentes. 

La movilización se registró en respuesta a la falta de medidas por parte del Poder Ejecutivo ante la creciente ola de inseguridad, extorsión y sicariato que azota a nuestro país. 

Es en este contexto de hartazgo por parte de ciertos gremios que vienen sufriendo el ataque constante por parte de organizaciones criminales que les exigen el pago de cupos que, se ha registrado un nuevo hecho de sangre, al asesinar a un obrero de construcción que laboraba en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima en el Callao.

Temas relacionados Callao FTCCP Línea 2 del Metro de Lima Obrero

