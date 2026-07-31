¡Terrible! Sicarios asesinan a balazos a adolescente de 15 años frente a colegio en el Callao

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos en la provincia constitucional del Callao cuando caminaba junto a un acompañante a espaldas de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla Márquez. La víctima fue identificada con la iniciales GPLRT. El crimen ha generado conmoción entre los vecinos de la zona, mientras la Policía Nacional inició las investigaciones para dar con los responsables.

Asesinan a menor frente a colegio

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor fue interceptado por dos sujetos fuertemente armados, quienes, sin mediar palabra, le dispararon repetidas veces contra su integridad. Tras perpetrar el ataque, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, dejando gravemente herido al adolescente, mientras las personas que se encontraban cerca intentaban auxiliarlo.

Luego del atentado, el adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, los médicos de turno solo pudieron certificar que llegó sin vida debido a la gravedad de los impactos de bala que presentaba en distintas partes del cuerpo.

En la escena del crimen, peritos de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes y hallaron casquillos de bala percutidos, además de manchas de sangre que serán incorporadas a la investigación. Asimismo, la fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo para continuar con las pesquisas y esclarecer las circunstancias del asesinato.

Hasta el momento, las autoridades no manejan una hipótesis sobre el móvil del crimen. No obstante, la Policía Nacional ya inició las investigaciones y espera determinar si existen cámaras de seguridad en los alrededores que permitan identificar a los responsables del asesinato de este adolescente de tan solo 15 años.

🔴🔵 Crimen en el Callao: asesinan a adolescente cerca a colegio.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/hJ8PT668dT — Exitosa Noticias (@exitosape) July 31, 2026

Caso similar

La noche ayer, un joven de 18 años también fue baleado por presuntos sicarios en motocicleta en la urbanización Previ, en el Callao. La víctima recibió cuatro disparos y quedó herida en la vía pública, cerca de la institución educativa Carlos Phillips y otro colegio cercano.

El ataque ocurrió, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos cerca del óvalo Previ. Tras la llegada de los agentes, el joven fue encontrado herido y trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

La víctima fue identificada como Yareth Alexander Crisóstomo Ferrel, quien permanece internado en el hospital Negreiros bajo diagnóstico reservado tras resultar herido durante el ataque armado registrado en el Callao. En tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones del caso y no descarta que el ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad en la que fue cometido.

Es así que, el asesinato del adolescente de 15 años se suma a otro ataque armado registrado en pocas horas en el Callao. Un joven de 18 años también fue baleado por presuntos sicarios en motocicleta en la urbanización Previ, donde recibió cuatro disparos y quedó herido en la vía pública. Ambos casos son investigados por la Policía Nacional.