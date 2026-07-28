Cercado de Lima: motociclista es perseguido y asesinado a balazos por sicarios en la Av. Colonial

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado a balazos durante una intensa persecución registrada en la avenida Colonial, en el Cercado de Lima. La víctima, identificada como John Sanchez, fue atacada por sujetos que lo siguieron durante varias cuadras hasta interceptarlo cerca de la intersección de las avenidas Óscar Benavides con Universitaria.

Asesinan hombre a balazos en Cercado de Lima

Según confirmó la Policía Nacional, Sanchez se desplazaba a bordo de su motocicleta por la avenida Colonial cuando fue perseguido por dos sujetos que viajaban en otro vehículo menor. Los atacantes comenzaron a dispararle mientras avanzaban por varias cuadras, generando una situación de peligro entre los conductores y transeúntes de la zona.

Al llegar a la intersección de las avenidas Óscar Benavides con Universitaria, el motociclista decidió abandonar su vehículo y cruzar el muro de separación de la vía para intentar escapar corriendo entre los automóviles que circulaban por el lugar. Sin embargo, los agresores continuaron con el ataque y lograron alcanzarlo.

La víctima recibió cinco impactos de bala que acabaron con su vida. Su cuerpo quedó tendido sobre la capa asfáltica de la vía, a pocos metros de la comisaría Unidad Vecinal N.° 3. Hasta el lugar llegaron familiares del fallecido, quienes protagonizaron escenas de profundo dolor y evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación.

La Policía Nacional acordonó la escena y esperó la llegada de los peritos de Criminalística para recoger evidencias que permitan esclarecer el crimen. Posteriormente, junto al Ministerio Público, se realizó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima para continuar con las diligencias correspondientes.

El móvil del asesinato todavía es materia de investigación. Los agentes policiales solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar a los responsables, quienes lograron escapar tras perpetrar el ataque. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias y posibles causas detrás del crimen.

🔴🔵 Cercado de Lima: sicarios persiguen y asesinan a balazos a un motociclista en la Av. Colonial.



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Otros incidentes en el Cercado de Lima

Un hombre fue hallado sin vida durante la noche del domingo 26 de julio en la vía expresa Línea Amarilla, cerca del límite entre el Cercado de Lima y Carmen de la Legua. La víctima, que permanece como NN, habría sido atropellada por un vehículo cuyo conductor escapó tras el presunto accidente.

El cuerpo fue encontrado tendido en la pista, en dirección hacia la avenida Universitaria. De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por la Policía Nacional, el caso sería investigado como un accidente de tránsito con consecuencia fatal y posterior fuga del conductor.

De esta manera, los recientes hechos registrados en el Cercado de Lima generan preocupación por la violencia y los accidentes en sus principales vías. A este asesinato en la avenida Colonial se suma el hallazgo de un hombre sin vida en la Línea Amarilla, presuntamente atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó tras el fatal accidente.