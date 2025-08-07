101 años de garra: Universitario de Deportes celebra un nuevo aniversario con el tricampeonato en la mira

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Fiesta crema en todo el Perú. El Club Universitario de Deportes cumple un nuevo aniversario institucional, con la posibilidad de coronarse nuevamente tricampeón del fútbol peruano.

El cuadro estudiantil cumple 101 años de historia para el orgullo de sus fieles hinchas, quienes a lo largo de su vida han acompañado en todo momento a su amado club. A continuación, te recordamos parte de su gloriosa vida en el balompié nacional.

¡𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗘𝗦 #101DeGarraYPasión, 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢! 💛❤️



Empezamos a escribir una nueva historia, juntos. Siguiendo el legado de grandeza que dejó un Centenario inolvidable.



Con la misma pasión de siempre, el orgullo intacto por tus colores y esa garra eterna que nos hace... pic.twitter.com/XGlVt5LiE8 — Universitario (@Universitario) August 7, 2025

Historia crema

El club fue fundado un 7 de agosto de 1924 por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de las Escuelas Especiales de Ingeniería y Agronomía, bajo el nombre de "Federación Universitaria de Fútbol".

Su primer título oficial fue en el campeonato del año 1929, el 29 de noviembre de 1931 debutaría el máximo ídolo de Universitario, Teodoro "Lolo" Fernández, y en 1933, la institución pasa a llamarse oficialmente Club Universitario de Deportes.

El 1946 lograría su primer bicampeonato nacional y en 1953 se retiraría "Lolo" con 40 años. En 1960 y 1966 obtendrían su segundo y tercer bicampeonato, respectivamente. A nivel internacional, llegarían a la final de la Copa Libertadores en 1972, perdiendo el partido decisivo ante Independiente de Avellaneda de Argentina.

Una página gloriosa de la "U" fue su primer tricampeonato al consagrarse campeón nacional en 1998, 1999 y 2000, además, en ese mismo año fue inaugurado el Estadio Nacional con una capacidad que supera los 80 000 espectadores. En 2011 serían campeones de la Copa Libertadores Sub-20 y sus últimos títulos son en los años 2023 y 2024 bajo la administración de Jean Ferrari.

La Noche de los 101 Años de la "U"

Este viernes 8 de agosto, Universitario de Deportes celebrará su aniversario 101 en una nueva edición de la "Noche Crema", desde las 7:00 p. m. en la Cancha Sur del Estadio Monumental. Las entradas ya están a la venta, a través de Ticketmaster, con precios diferenciados para socios, miembros SAD y público general.

La celebración tendrá música en vivo, homenajes, bebidas ilimitadas, catering variado, y hasta un meet and greet con leyendas del club. Además, la entrada para este evento incluye un boleto para la tribuna occidente, correspondiente al partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys.

Los "cremas" y "rosados" se verán las caras este sábado 9 de agosto, a las 6:30 p. m., en el reciento crema por la fecha 5 del Torneo Clausura, donde van en el tercer puesto con 10 unidades, a dos puntos del líder, Sporting Cristal.

De esta manera, Universitario de Deportes festeja por todo lo alto su nuevo aniversario institucional ¡Felices cremas!