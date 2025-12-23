Universitario: Club de segunda de Argentina confirmó llegada del primer refuerzo 'crema' para el 2026

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Confirman 'jale' para la defensa. Desde la segunda división del fútbol argentino, dieron por hecho en las últimas horas la nueva contratación de Universitario de Deportes para afrontar la Copa Libertadores y obtener el ansiado tetracampeonato nacional.

A través de sus redes sociales, el Club Atlético Atlanta no solo despidió a su ahora exdefensor Caín Fara, sino que inmediatamente lo anunció como incorporación de la "U" para toda la temporada 2026.

Caín Fara no renovará con el Club y seguirá su carrera en Universitario de Perú.



Le deseamos muchos éxitos en lo que venga y le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025. ¡Lo mejor, Faraón!

¿Quién es Caín Fara?

El defensor central argentino de 31 años, Caín Fara, jugó en las dos últimas temporadas en el "Bohemio". En el 2025 disputó 31 partidos entre la Primera Nacional y los Reducidos por el ascenso, de los cuales en 29 completó los 90 minutos, no marcando goles, aunque siempre siendo pieza clave del tradicional equipo de su país.

Previo a su paso por Atlanta tuvo dos experiencias en el fútbol ecuatoriano, más precisamente en el Aucas y el Emelec. Un dato curioso, es que el central ya sabe lo que es jugar en el Monumental, puesto que, enfrentó a la "U" en la "Noche Crema 2022", donde fue parte de la victoria del Aucas por 3 a 2.

Su paso por Ecuador le habría valido lo suficiente para ser convocado por Javier Rabanal, flamante técnico de Universitario, y que viene de dirigir al Independiente del Valle de aquel país. Los otros dos principales clubes donde también dejó su marca fue el Tigre (Argentina) y el Sol de América (Paraguay).

¿Qué dijo Javier Rabanal en su presentación?

En su llegada al país, el español Javier Rabanal fue presentado como técnico de la institución crema en reemplazo del uruguayo Jorge Fossati, quien con la "U" logró los títulos del 2023 y 2025. En conferencia de prensa, sostuvo que no dudó en ningún momento de llegar a tienda estudiantil por la historia del club.

"Desde que vi la posibilidad de venir, no lo pensé dos veces, estaba muy centrado en concretar esta propuesta. Dejé de ver las otras alternativas. Me gusta mucho el proyecto, tanto en el primer equipo como en los jóvenes que es una característica de mi trabajo, es el proyecto que más me seducía y agradezco que lo hayan hecho tan rápido", mencionó.

Con respecto al estilo de juego que tiene pensado para la "U", acostumbrada a tener una línea de cinco defensores con sus últimos entrenadores, aseveró que verá la adaptación. En esa línea, negó que vaya a imponer un esquema y que espera tener un equipo dinámico, apoyándose en el trabajo previo de sus antecesores.

De esta manera, Universitario oficializó la llegada de entrenador y en la próximas horas haría lo propio con su nuevo central argentino.