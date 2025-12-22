Martín Távara continuará en Sporting Cristal: Volante llegó a un acuerdo para renovar por todo el 2026

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal sigue conformando su plantel para la temporada 2026 y tras el anuncio del fichaje del lateral argentino Juan Cruz González, confirmó la renovación del contrato de Martín Távara. El mediocentro formado en las divisiones menores celestes llegó a un acuerdo para extender su vínculo por todo el próximo año.

Con goles se ganó la renovación

A través de sus redes sociales, el cuadro 'bajopontino' anunció la continuidad del mediocentro de 26 años, quien tuvo un buen rendimiento en los playoffs ante Alianza Lima, anotando los cuatro goles de la serie. Esto le valió a la directiva para confiar en su calidad y buena pegada con pierna izquierda.

"¡Por más jugadas y goles decisivos! Nuestro canterano Martín Távara extendió su contrato para jugar en Sporting Cristal durante la temporada 2026. ¡Muchos éxitos, Martín!", reza la descripción del cuadro 'cervecero' en sus canales oficiales.

Es el tercer futbolista del cuadro celeste que renueva en las últimas semanas del 2025 por uno o más años. El primer fue el defensor Rafael Lutiger, a quien se le decidió ampliar hasta el 2028, mientras que al delantero Irven Ávila, al igual que al centrocampista, fue solo para una campaña.

Con respecto a los fichajes, este lunes 22 de diciembre se anunció al lateral derecho argentino Juan Cruz González de 29 años, proveniente de Chacarita Juniors, descartando así el fichaje de Luis Advíncula. La otra incorporación de los rimenses ha sido el volante brasileño Gabriel Santana (35), llegado del Mirassol del Brasileirao.

Los números de Távara en 2025

El salido de las inferiores 'bajopontinas' ha sido uno de los más regulares en un curso que no fue bueno, acabando en el cuarto lugar de la tabla, pero con el cupo de Perú 3 por vencer a los blanquiazules en los playoffs. Acumuló un total de 40 partidos, marcando 10 goles y dando seis asistencias.

Alejado de los problemas extradeportivos, el volante se ha ganado un lugar en tienda celeste, siendo considerado por todos los entrenadores que han pasado desde que se volvió permanente en el primer equipo en 2019. Suma hasta la fecha 249 encuentros, consiguiendo 34 anotaciones y 30 pases gol.

