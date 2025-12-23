Pedro Gallese aprueba opción de jugar próximas Eliminatorias en Puno: "Si es para sacar ventaja, bienvenido"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana cerró el 2025 el último domingo 21 de diciembre disputando un amistoso internacional ante Bolivia. El encuentro jugado en Chincha terminó en victoria por 2-0 para el combinado nacional con goles de Piero Magallanes y Bassco Sooyer ante un reducido número de aficionados.

Pedro Gallese aprueba posibilidad de jugar en Puno

Durante la transmisión de este partido a través de América TV, se indicó que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, evalúa seriamente la posibilidad de disputar las próximas Eliminatorias Sudamericanas en la altura de Puno con la finalidad de obtener una ventaja deportiva como otros países de Sudamérica.

Tras el pitazo final, Pedro Gallese, uno de los máximos referentes de la Bicolor, fue consultado sobre esta posibilidad. El portero, quien tendría todo definido para jugar en América de Cali, señaló que no sería una mala idea ya que ello podría beneficiar a la Selección Peruana de cara al próximo proceso clasificatorio.

"¿Jugar Eliminatorias en altura? Mientras que todo sume, bienvenido. Si es para sacar ventaja y nos sentimos cómodos en la altura, bienvenido. Lo importante es que la selección arranque bien las Eliminatorias, nos vaya bien y volver a un Mundial", indicó.

Según precisó el 'Pulpo', los futbolistas peruanos saben lo que es jugar en la altura ya que casi todos salieron de nuestra liga donde habitualmente se juega en este tipo de ciudades. Aunque hoy estén en otros países continuando con su carrera profesional, el guardameta dejó en claro que el cuerpo tiene memoria por lo que no se verían afectados.

"Siempre va a costar, por ahí a algunos compañeros les puede costar la altura, pero siempre el cerebro tiene memoria, primero hemos jugado acá y si nos va a favorecer eso, bienvenido", añadió.

Selección Peruana cae en el Ranking FIFA

La victoria ante Bolivia no fue de gran ayuda para que la Selección Peruana obtenga una mejor ubicación en la última actualización del Ranking FIFA el cual fue publicado este lunes 22 de diciembre.

En esta nómina se aprecia a la Bicolor en la casilla 51, muy lejos de su mejor posición alcanzada en el 2018 cuando clasificó al Mundial de Rusia y logró posicionarse dentro del top ten.

En resumen, Pedro Gallese ve con buenos ojos la posibilidad de que la Selección Peruana dispute algunos encuentros de las próximas Eliminatorias Sudamericanas en la altura de Puno con la finalidad de sacar ventaja ante los rivales más poderosos.