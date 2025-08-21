Perú suma 19 medallas en Panamericanos Junior 2025: Pesas y atletismo dieron dos más de bronce

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En el penúltimo día de competiciones en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, el Team Perú se volvió a subir al podio. Primero con la buena actuación en golf pareja mixta, que dejó la segunda medalla de oro de la delegación y posteriormente dos más de bronce en pesas y atletismo.

Medalla que costó ganar

Con sufrimiento, Hidver Silva logró el tercer lugar en pesas masculino en la categoría 79 kilos. El atleta nacional logró 112 en arranque, 154 en envión, alcanzando un total de 261 puntos. Sobre su obtención tuvo unas palabras en la que se compromete a continuar entrenando para conseguir más objetivos en su carrera.

"Me siento feliz y orgulloso por este logro para nuestro país. Me queda seguir trabajando y sé que puedo dar más. Gracias IPD por su apoyo. ¡Arriba Perú!", expresó el joven pesista.

🎥 Hidver Silva comparte un mensaje para todos los peruanos tras ganar la medalla de bronce en levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.



📹 Comité Olímpico Peruano#IPDFortaleceElDeporte pic.twitter.com/rdnMjy6t9t — ipdperu (@ipdperu) August 21, 2025

En podio lo completaron Emanuel de la Rosa de Cuba y la de plata quedó en manos del argentino Benjamín Turner. Hasta ese momento, significó la presea 18 que obtenía el Team Perú en el certamen que se realiza en la capital de Paraguay.

Bronce en 10 mil metros

La última medalla obtenida por la delegación nacional llegó por el atletismo, en la modalidad de 10 mil metros. El atleta que consiguió la presea de bronce fue Nider Pecho, de 21 años que marcó un tiempo de 31minutos 06 segundos 2 centésimas, para conseguir la presea 19.

El integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quedó por detrás del colombiano Pedro Marín, que se llevó el oro (30min 57s 8c), y del segundo, el boliviano David Ninavia (31min 03s 2c), que se adjudicó la de plata.

Nider puso el Pecho en los 10,000 mts



En una de las pruebas más complicadas del atletismo por la resistencia y esfuerzo de cada atleta, Nider Pecho recibió la presea de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.#TeamPerúenASU2025

#ASU2025#TeamPerúenAsunción pic.twitter.com/ypkYGKlyvu — Team Perú Oficial (@copteamperu) August 21, 2025

Sobre el tercer puesto que obtuvo, Pecho resaltó la estrategia que utilizó, que le ayudó a estar permanentemente entre los cinco primeros. Incluso, llegó a liderar un segmento de la carrera, entre los 6 mil y 8 mil metros. Otro peruano que participó fue Jhonatan Molina, pero no pudo terminar la prueba.

El oro en golf

Cabe precisar que en primer turno, el equipo mixto de golf compuesto por Tiago Ledgard, Ariana Urrea, Alexa Vegas y Alejandro Valle, se quedó con el oro, siendo el segundo tras el que obtuvo Renzo Fukuda en florete.

De este modo, Perú sumó 19 medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, a falta de dos días para el cierre. En pesas y atletismo se sumaron dos medallas más de bronce, con las que ya son 14.