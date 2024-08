Williams Riveros lanza FUERTE MENSAJE tras 'blooper' que casi le cuesta el triunfo a Universitario

Universitario de Deportes logró un importante triunfo ante Deportivo Garcilaso. Si bien los 'cremas' remontaron el partido con un contundente 3-1, el gol a favor de los cusqueños llegó debido a un tremendo 'blooper' de Williams Riveros, quien no dudó en pronunciarse al respecto.

Williams Riveros no tuvo una buena actuación en el último partido contra Deportivo Garcilaso. Y es que un error suyo casi le cuesta el triunfo a la 'U', luego de que en el minuto 25, Gaspar Gentile aprovechara su equivocación y anotara el 1-0 a favor de su equipo.

En ese sentido, el defensa paraguayo, lejos de ocultarse de la prensa, decidió salir al frente para autocriticarse y asumir su responsabilidad, asegurando que no culpará a otros y que mucho menos "va a llorar" por dicha situación, puesto que lo único que le queda es "seguir trabajando".

"Yo me hago cargo, yo soy un hombre, la verdad. No voy a echar la culpa a otros. Yo siento que me tocan en la jugada del gol, por eso me tiro. No voy a estar llorando por estas cosas. (A) Seguir trabajando y mejorando (...) ya se viene Cusco (...) Esto fue un error, una desatención mía. No me va a hacer caer jamás", declaró a los medios.