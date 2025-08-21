Hasta el 2028: Erick Noriega fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A días de haber pisado suelo brasileño, Erick Noriega finalmente fue presentado como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre tras llegar procedente desde Alianza Lima. El volante fue anunciado a través de las redes sociales del elenco gaucho donde resaltaron todas las cualidades que lo llevaron a ser una de las actuales figuras del fútbol peruano.

Erick Noriega fue presentado como jugador de Gremio

En primer lugar, el equipo tricolor publicó un video de las mejores jugadas del 'Samurai' en el elenco blanquiazul desde su llegada a mediados del 2024. Como se recuerda, el futbolista de 23 años convirtió 3 tantos y disputó exactamente 50 encuentros vistiendo las sedas del equipo íntimo.

"Con experiencia en la Selección Peruana, el volante es el nuevo refuerzo tricolor. A los 23 años, el atleta llega desde Alianza Lima para firmar con el Inmortal hasta finales de 2028. ¡Buena suerte!", indicaron.

Luego de ello, dieron a conocer su paso por Japón y Alemania para luego caer en la Universidad San Martín de Porres. Gracias a su crecimiento futbolístico que parece no tener techo, Erick Noriega fue convocado por Jorge Fossati a la Selección Peruana en 2024.

NORIEGA É GRÊMIO! 🇪🇪 Com passagem pela seleção peruana, o volante é o novo #ReforçoTricolor! Aos 23 anos, o atleta chega do Alianza Lima para assinar com o Imortal até final de 2028. ¡Buena suerte!



Saiba mais em: https://t.co/ryT4MJzVAG pic.twitter.com/mgk62UpDay — Grêmio FBPA (@Gremio) August 22, 2025

Aquella vez, fue parte de los amistosos de preparación que se jugaron ante equipos centroamericanos. Sin embargo, su debuto oficial en la Bicolor recién se dio en esta actual temporada bajo el mando de Óscar Ibáñez donde ingresó en el duelo ante Colombia ante Barranquilla.

"En el club de la capital peruana, destacó como titular en un año, disputando 50 partidos y anotando tres goles. Con su destreza física y su calidad técnica para construir el juego, llega como una opción más para complementar los diferentes perfiles de mediocampistas de la plantilla del Grêmio", añadieron.

Kevin Quevedo rinde homenaje a Erick Noriega

Como se recuerda, Erick Noriega se fue despedido entre abrazos y hasta en hombros por parte de sus compañeros tras el último encuentro ante ADT de Tarma donde vencieron 3-1. Luego de ello, los íntimos tuvieron que viajar hasta la altura de Quito para enfrentarse a la Universidad Católica de Ecuador.

Con el duelo empatado 1-1, los victorianos se pusieron arriba en el marcador gracias a un golazo de media distancia de Kevin Quevedo. Durante su celebración, el atacante celebró como su gran amigo haciendo una clara referencia a un 'Samurai'.

De esta manera, Erick Noriega fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre hasta el 2028.