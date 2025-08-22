¡Arriba Perú! Ignacio Buse clasifica por primera vez a un Grand Slam y disputará el cuadro principal del US Open

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenista peruano Ignacio Buse disputará por primera vez un torneo Grand Slam de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), más específicamente el US Open que se llevará a cabo del 24 de agosto al 7 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos.

Nuestro joven atleta nacional de 21 años venció esta tarde al belga Kimmer Coppejans (194° ATP) con parciales de 6-3 y 6-4, para de esta manera, hacer más inolvidable este año y para el orgullo de todo el Perú.

El 'Colorado' sigue haciendo historia. En la cancha dura del último Grand Slam del año, Nacho Buse (133° ATP) alcanzó su objetivo: clasificar a su primer Grand Slam, tras vencer al belga Kimmer Coppejans (194° ATP) en sets corridos: 6-3 y 6-4. pic.twitter.com/q6rQimx3lr — ipdperu (@ipdperu) August 22, 2025

Semana inolvidable en tierras norteamericanas

La semana consagratoria de la raqueta peruana tuvo su punto más alto este viernes 22 de agosto, cuando debía de vencer al tenista europeo para acceder por primera vez a uno de los Grand Slam de la temporada tenística, objetivo que cumplió a las dos horas de haber empezado el primer set.

La supremacía del peruano fue de inicio a fin, en su primer servicio ganó el 87 % puntos en juego y en el segundo obtuvo el 54 %. Su dominio fue absoluto en el primer set; no obstante, pese a que estuvo 0 a 3 ante el belga, su recuperación fue imparable, logrando quedarse con la última ronda del qualy disputado en el Court 14 de Flushing Meadows.

En la previa, esta semana había superado ya había superado a Lukas Neumayer (2-1) y a Rei Sakamoto (2-1). En las próximas horas sabrá su primer rival por la primera ronda del cuarto Grand Slam de la temporada.

Gran año para Buse

Este 2025 ya es el inolvidable para la raqueta nacional, el pasado 8 de junio logró el primer título profesional de su carrera al consagrarse campeón del Challenger 100 de Heilbronn, en Alemania, tras vencer por parciales de 7-5 y 7-5 al neerlandés Guy Den Ouden.

Asimismo, tuvo una performance en el ATP 250 Gstaad en Suiza y el Challenger de Cancún en México, donde en ambas ocasiones llegando a semifinales. El siguiente objetivo era el US Open, torneo que empiece a generarle buen augurio.

De esta manera, el Perú vuelve a hacerse presente en un cuadro principal de un Grand Slam, desde Juan Pablo Varillas en el Roland Garros 2023. Sus partidos se podrán ver en vivo a través de la plataforma de Disney Plus.

Un nuevo logro para el joven tenista nacional, quien en todo este año viene dejando en alto el nombre del Perú.