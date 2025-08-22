Ignacio Buse ya tiene rival para su debut en el US Open: Tenista peruano enfrentará al N°6 del mundo

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras lograr su clasificación al cuadro principal del US Open, Ignacio Buse ya conoce quién será su oponente en la primera ronda. El tenista peruano debutará en un Grand Slam este domingo 24 de agosto frente al estadounidense Ben Shelton, número seis del mundo, en el Arthur Ashe, la cancha principal del torneo.

Desafío para Ignacio Buse

El jugador local de 22 años, ha tenido un ascenso meteórico dentro del circuito de la ATP. Debutó profesionalmente en 2022 y al año siguiente en el abierto estadounidense, sorprendió al mundo al alcanzar las semifinales, siendo derrotado por Novak Djokovic, a la postre, campeón del torneo.

Actualmente ha alcanzado el sexto lugar del ranking mundial, su mejor ubicación en su carrera. Hace un par de semanas Shelton consiguió su primer Masters 1000, al imponerse en al Abierto de Canadá al ruso Karen Khachanov por 6-7, 6-4 y 7-6. Además, disputó el Masters de Cincinnati, alcanzando los cuartos de final.

Sharing the moment with those closest 😍#NBO25 pic.twitter.com/uQFxmtRfg8 — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025

Su última actuación oficial fue esta semana. Mientras Ignacio Buse buscaba clasificar al 'Main Draw', el norteamericano disputó el novedoso formato de dobles mixto del US Open. Haciendo pareja con su compatriota Taylor Townsend, cayó en cuartos ante la dupla compuesta por Christian Harrison y Danielle Collins.

Ben Shelton ostenta números dignos de un jugador de su clasificación. Ha ganado 106 partidos y perdido 70. Su récord en 2025 es de 35-17. Su saque es uno de sus fuertes, sumando hasta el momento 1728 aces. Su potencia desde el fondo de la cancha, es algo que 'Nacho' tendrá que contrarrestar.

Ignacio Buse en el cuadro principal

Este viernes 22 de agosto, el tenista peruano consiguió su histórico pase al cuadro principal del último Grand Slam del año, al vencer al belga Kimmer Coppejans en sets corridos. La primera raqueta nacional (136 del ATP), eliminó previamente al austriaco Lukas Neumayer y al japonés Rei Sakamoto.

¡Qué paja! 🇵🇪



21-year-old Peruvian Ignacio Buse reaches his maiden Grand Slam main draw at the US Open. pic.twitter.com/wKzahm5CCv — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2025

Durante la temporada actual, disputó la qualy de los otros tres grandes certámenes del calendario (Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon), sin mayor suerte. En ninguna de esas oportunidades consiguió avanzar una ronda, ni en la del open parisino que se juega en arcilla, la superficie que más domina.

De esta forma, Ignacio Buse ya conoce a su rival en la primera ronda del US Open. El tenista peruano se medirá ante Ben Shelton, sexto en el ranking mundial. El debut del 'Nacho' será el próximo domingo, con horario aún por confirmar.