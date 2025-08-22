Paolo Guerrero confirmó que no será convocado a la Selección Peruana para el final de las Eliminatorias

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan menos de dos semanas para que la Selección Peruana vuelva a ver acción en las Eliminatorias Sudamericanas. Esta vez, el equipo de todos se despedirá de la competición visitando el histórico Centenario de Montevideo para enfrentar al local Uruguay y luego recibir en el Estadio Nacional a Paraguay.

Paolo Guerrero no será convocado a la Selección Peruana

Con la suerte casi echada para la Bicolor, uno de los principales atractivos de ambos encuentros era despedir a gran parte de los jugadores históricos que ya cumplieron un ciclo. Uno de ellos era Paolo Guerrero quien a sus 41 años iba a decirle adiós al equipo de todos en estos duelos.

Sin embargo, el propio delantero de Alianza Lima declaro hace unas horas que no será convocado a la Selección Peruana para esta fecha doble de las Eliminatorias. El jugador indicó haber conversado directamente con Oscar Ibáñez para llegar a esta decisión ya que su prioridad es recuperarse de la lesión que lo alejó de estos últimos partidos con el equipo blanquiazul.

"Ya conversé con Oscar y no estaré. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera", indicó el 'Depredador' a su salida del entrenamiento íntimo al sur de Lima.

🚨🚨 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗘𝗥𝗢 𝗡𝗢 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗫𝗜𝗠𝗔 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗢𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗘𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔𝗦.



El delantero aseguró que no formará parte de la convocatoria de Oscar Ibañez. ❌ pic.twitter.com/o8pxpZHGyp — Fútbol en América (@FAamericatv) August 22, 2025

Calienta el clásico y alegre por el buen momento íntimo

En esa misma línea, Paolo Guerrero se refirió al buen presente por el que atraviesa Alianza Lima luego de su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer por un marcador global de 4-1 a Universidad Católica de Ecuador.

A su vez, el delantero de 41 años dejó en claro que el equipo blanquiazul está en la capacidad de sacar un buen resultado en su visita al Estadio Monumental para enfrentar a Universitario en el clásico del fútbol peruano.

"Estamos muy enfocados, el grupo está con mucha confianza así que esperemos hacer un gran partido, sacar el resultado que queremos que es ganar. Contento porque Alianza está pasando, pero seguir de la misma manera con mucha humildad, con los pies sobre la tierra y lo más importante es seguir nuestro objetivo", expresó.

De acuerdo a su parecer, el plantel de Alianza Lima cuenta con una gran experiencia la cual ha sido clave para obtener los buenos resultados en el año.

"Creo que el equipo es muy experimentado con muchos jugadores de experiencia y eso hace que se maneje de la mejor forma para llegar bien y jugar en estadio ajeno", finalizó.

De esta manera, Paolo Guerrero confirmó que no será convocado a la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias tras dialogar con Oscar Ibáñez.