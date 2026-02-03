¿Advíncula en la lista? Alianza tiene 4 bajas confirmadas para el partido con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A solo horas del debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, el panorama no es del todo alentador en Matute. Y es que el club blanquiazul confirmó que llegará al partido ante 2 de Mayo con cuatro bajas, entre ellas la de Luis Advíncula, quien aparece en el último parte médico tras el choque frente a Sport Huancayo.

Bajas en Alianza Lima

Todo comenzó tras el partido frente a Sport Huancayo, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A través de un comunicado oficial, el club informó que Luis Advíncula y Luis Ramos presentaron algunas molestias luego del encuentro.

Tras los exámenes médicos, se confirmó que Luis Advíncula presenta un diagnóstico de sacroileítis, mientras que Luis Ramos sufre una distensión del recto femoral izquierdo. Ambos futbolistas ya iniciaron trabajos de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico.

Desde tienda íntima señalaron que el club brindará información sobre su evolución, por lo que, de momento, su presencia en los próximos partidos internacionales queda sujeta a cómo respondan al tratamiento.

Pero los problemas no terminan ahí. Alianza Lima tampoco podrá contar con Jesús Castillo, quien presenta un esguince y estará fuera de las canchas por al menos tres semanas.

El mediocampista se perderá los dos partidos ante el club paraguayo por la Conmebol y, en caso de avanzar, también los encuentros frente a Sporting Cristal por la Fase 2.

A este panorama se suma la lesión de Josué Estrada en la defensa, una ausencia sensible considerando que el equipo tampoco dispone de Carlos Zambrano, quien fue separado por indisciplina.

El técnico Pablo Guede tendrá que rearmar su once en un contexto complejo, justo antes de un duelo que puede marcar el rumbo del club en el torneo más importante del continente.

Crisis en 2 de Mayo

Mientras en Matute se ajustan las piezas, desde Paraguay llegan noticias que generan optimismo en La Victoria. El Club Sportivo 2 de Mayo, rival de Alianza Lima en la Fase 1, también atraviesa una crisis deportiva profunda.

Su última presentación fue un verdadero golpe anímico: cayó goleado 5-1 ante Nacional, dejando en evidencia graves problemas defensivos.

Este resultado no es aislado. Tras tres fechas del Torneo Apertura 2026, el equipo paraguayo apenas suma un punto, con dos derrotas, un empate y una diferencia de gol de -5.

A pesar de que su técnico decidió rotar algunos nombres para priorizar el duelo ante los blanquiazules, la fragilidad defensiva fue absoluta, algo que Alianza Lima buscará aprovechar.

Así, la expectativa por el debut de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 queda marcada por la preocupación, luego de confirmarse que Luis Advíncula integra la lista de bajas junto a Luis Ramos, Jesús Castillo y Josué Estrada.