Felipe Chávez se pronuncia tras dejar Bayern Múnich y fichar por Colonia: "Decidí dar el siguiente paso en mi carrera"

El mercado de pases en el fútbol peruano y en Europa continúa moviéndose. Esta vez, una operación vinculada con el fútbol peruano se dio en Alemania luego que Felipe Chávez dejara el Bayern Múnich para fichar por el Colonia de la Bundesliga.

El convocado a la Selección Peruana había debutado recientemente en el máximo torneo del fútbol alemán y hasta había marcado en una amistoso previo. Incluso, se conoció que Vincent Kompany, entrenador del elenco bávaro, lo tenía bien considerado al conocer de su talento con solo 18 años.

Felipe Chávez se pronuncia tras fichar por Colonia

Sin embargo, Felipe Chávez buscó tener más minutos por lo que decidió dejar el Bayern Múnich a modo de préstamo. Precisamente, el joven jugador brindó sus primeras palabras al área de prensa de su nuevo club, FC Colonia donde aseguró haber dado su siguiente paso en su carrera.

En esa misma línea, el futbolista de la Selección Peruana aseguró que quiere ayudar a su equipo a conseguir los objetivos trazados para la actual temporada. Es importante precisar que actualmente se encuentra ubicado en el puesto 10 de la tabla de posiciones.

"Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible", indico.

🚨 Die aktuellsten News gibt's in Köln am Büdchen 🗞️



Der FC leiht Felipe Chávez bis zum Saisonende vom FC Bayern II aus - und besitzt eine Kaufoption.



Hätzlich Wellkumme, Felipe! ❤️🤍#effzeh pic.twitter.com/9G2GtUtEdy — 1. FC Köln (@fckoeln) February 2, 2026

Buscamos llevarlo gradualmente

Por otro lado, Thomas Kessler, director general del club, también se pronunció sobre el fichaje de la denominada 'joya peruana', asegurando que buscan llevarlo de manera gradual hasta lograr una base sólida en el torneo.

Además, subrayó la formación del futbolista en Bayern Múnich al igual que el potencial que aún no se ha visto ya que solo cuenta con 18 años lleva dando sus primeros pasos en el fútbol profesional.

"El objetivo es llevarlo gradualmente a la Bundesliga y sentar las bases para consolidarse allí. Estamos encantados de haber convencido a Felipe con nuestras perspectivas deportivas. Aporta un perfil muy interesante, ha recibido una excelente formación en el FC Bayern y posee un gran potencial futbolístico", precisó.

En resumen, Felipe Chávez se pronunció luego de dejar el Bayern Múnich para fichar por el FC Colonia. A pesar de haber estado en un grande de Europa y el mundo, el joven peruano aseguró querer más minutos por lo que decidió sumarse a las filas del décimo de la Bundesliga.