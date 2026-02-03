Jugadores detienen partido de fútbol para capturar a un ladrón: Video se volvió viral

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¡Inesperada escena! Lo que debía ser un tranquilo partido de fútbol terminó convirtiéndose en la detención de un presunto ladrón. De acuerdo a las imágenes que se volvieron virales en redes sociales, los jugadores redujeron al sujeto hasta que llegó la policía a la cancha.

Jugadores de fútbol detienen a ladrón

Un grupo de amigos se encontraba disfrutando de un agradable partido de fútbol cuando de pronto uno de los jugadores se percata de una inesperada acción que ocurría fuera de la cancha. De acuerdo a la escena captada por cámaras de seguridad, se observa que un sujeto se acerca sigilosamente hasta las rejas de alambre y aprovecha que todos están distraídos jugando para, aparentemente, intentar robar una bicicleta.

Por ese acto, el jugador que se dio cuenta de lo que ocurría comenzó a reclamar y alertar al resto de sus compañeros del partido de fútbol amateur en Rosario, Argentina, para detener el encuentro deportivo y atrapar al joven "con las manos en la masa". Rápidamente, todos corren hacia el presunto ladrón, lo llevan a la cancha y lo reducen a golpes.

"Te vi, hijo de p**a, antes de entrar. Vení, llamá a la cana", expresó uno de los jugadores, quien inmediatamente dio el primer golpe contra el sujeto para evitar que se lleve la bicicleta. "Quedate adentro, vos no salís de acá, hijo de p***", exclamó otro de los 'peloteros'.

Joven negó las acusaciones de robo

Al percatarse de que la situación se iba agravando, el presunto ladrón de bicicleta trató de defenderse alegando que él en ningún momento intentó hurtar el vehículo. "Yo no quise robar nada. No me la estaba llevando, la estaba corriendo", indicó el acusado.

Sin embargo, nadie le creía y siguieron gritándole: "Te vi. (...) Sentate ahí, sentate o te rompo la cabeza", esperando a que la Policía llegara hasta el lugar. Finalmente, los agentes del orden arribaron a la cancha, le colocaron las esposas y se llevaron detenido al joven.

El hecho se volvió tendencia en redes sociales, generando comentarios entre la sorpresa, la indignación y la admiración por la acción de los jugadores que no dudaron en unir fuerzas para detener a quien aseguraban era un ladrón que aprovechó que estaban distraídos en el partido de fútbol.

🚲Frenan un partido de fútbol para capturar al ladrón de una bici



En Rosario, Argentina, cámaras de seguridad registraron cómo varios jugadores interrumpieron un partido de fútbol al descubrir que un menor intentaba llevarse una bicicleta.



Más videos: https://t.co/HRBI4vmVDT pic.twitter.com/ic5rUzjqi9 — Sepa Más (@Sepa_mass) February 1, 2026

Las imágenes causaron gran revuelo al ver que el partido de fútbol fue detenido para atrapar a un presunto ladrón de bicicleta hasta que llegara la policía para que responda ante la justicia argentina.