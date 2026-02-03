RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
No apoya propuesta

Segundo Montalvo no apoya creación de comisión investigadora del caso 'Chifagate': "Ese trabajo es del Ministerio Público"

El congresista Segundo Montalvo rechazó un posible pedido de facultades de comisión investigadora para la comisión de Fiscalización en el marco del caso 'Chifagate'.

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/02/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el congresista Segundo Montalvo, miembro de la comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, descartó su apoyo a la propuesta de crear una comisión investigadora del caso 'Chifagate', pues considera que es deber del Ministerio Público.

Continúa sin creer versión de Jerí

En entrevista con Nicolás Lúcar, el legislador se refirió a la visita del ministro del Interior, Vicente Tiburcio a la comisión de Fiscalización el último lunes 2 de febrero, en donde, según Montalvo, dijo lo mismo que el presidente José Jerí. 

"El día de ayer fue un día más de pérdida para comisión de Educación, porque el ministro nos ha dicho casi lo mismo que ha declarado el presidente en la comisión de Fiscalización. Es algo lamentable porque siento que el ministro nos sigue mintiendo, al igual que el presidente José Jerí", señaló indignado.

En ese sentido mostró su rechazo a la propuesta del presidente del grupo de legisladores, Elvis Vergara, para pedir facultades de comisión investigadora o crear una que investique el caso 'Chifagate', pues consideró que el Congreso no está logrando respuestas.

"No se puede estar permitiendo que la comisión de Fiscalización pretenda pedir que le autoricen para que sea una comisión de investigación, yo creo que ese trabajo es del Ministerio Público. Nosotros los congresistas hacemos fiscalización, control político, juicio político y bueno no sé cuál será el apuro del presidente para que le autoricen como una comisión investigadora, aquí el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo", indicó.

Intervención de ministros en Comisión de Fiscalización "ha generado más dudas", afirma Elvis Vergara
Lee también

Intervención de ministros en Comisión de Fiscalización "ha generado más dudas", afirma Elvis Vergara

Cuestionó a José Jerí

Asimismo, aprovechó para criticar las acciones del presidente José Jerí en medio de una crisis nacional por criminalidad, que resultaron en los destapes de reuniones clandestinas con empresarios chinos y demás cuestionamientos a su gestión. En esa línea, también criticó que Fernando Rospigliosi no quiera convocar a un pleno extraordinario para debatir lo ocurrido con José Jerí.

"Este presidente, presuntamente delincuente, conduciendo el destino del país, es algo gravísimo, es una vergüenza para el Perú y para el mundo. Es algo urgente, nosotros estamos en una crisis política y el presidente del Congreso dice: 'No que se tiene que pedir al presidente de la República o caso contrario tenemos que ceñirnos al reglamento'. Él no va a solicitar [pleno extraordinario] para que prácticamente a él mismo lo vaquen", dijo. 

Resaltó que estamos en una crisis política, por lo que hay una urgencia institucional: "Es una vergüenza que en el Perú, esté gobernando un presunto delincuente", recalcó nuevamente. Es por ello, que consideró que no se deben pedir facultades legislativas para la comisión de Fiscalización, si no se debe debatir una censura o vacancia y el Ministerio Público debe investigar el caso 'Chifagate'. 

Ministros del Interior y de Energía y Minas acuden hoy a la Comisión de Fiscalización por reuniones de José Jerí con Zhihua Yang
Lee también

Ministros del Interior y de Energía y Minas acuden hoy a la Comisión de Fiscalización por reuniones de José Jerí con Zhihua Yang

Comisión de Fiscalización aprueba citar a ministros del Interior y de Energía y Minas por caso 'Chifagate'
Lee también

Comisión de Fiscalización aprueba citar a ministros del Interior y de Energía y Minas por caso 'Chifagate'

Temas relacionados Caso 'Chifagate' Congreso José Jerí Ministerio Público Segundo Montalvo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA