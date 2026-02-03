Segundo Montalvo no apoya creación de comisión investigadora del caso 'Chifagate': "Ese trabajo es del Ministerio Público"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el congresista Segundo Montalvo, miembro de la comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, descartó su apoyo a la propuesta de crear una comisión investigadora del caso 'Chifagate', pues considera que es deber del Ministerio Público.

Continúa sin creer versión de Jerí

En entrevista con Nicolás Lúcar, el legislador se refirió a la visita del ministro del Interior, Vicente Tiburcio a la comisión de Fiscalización el último lunes 2 de febrero, en donde, según Montalvo, dijo lo mismo que el presidente José Jerí.

"El día de ayer fue un día más de pérdida para comisión de Educación, porque el ministro nos ha dicho casi lo mismo que ha declarado el presidente en la comisión de Fiscalización. Es algo lamentable porque siento que el ministro nos sigue mintiendo, al igual que el presidente José Jerí", señaló indignado.

En ese sentido mostró su rechazo a la propuesta del presidente del grupo de legisladores, Elvis Vergara, para pedir facultades de comisión investigadora o crear una que investique el caso 'Chifagate', pues consideró que el Congreso no está logrando respuestas.

"No se puede estar permitiendo que la comisión de Fiscalización pretenda pedir que le autoricen para que sea una comisión de investigación, yo creo que ese trabajo es del Ministerio Público. Nosotros los congresistas hacemos fiscalización, control político, juicio político y bueno no sé cuál será el apuro del presidente para que le autoricen como una comisión investigadora, aquí el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo", indicó.

Cuestionó a José Jerí

Asimismo, aprovechó para criticar las acciones del presidente José Jerí en medio de una crisis nacional por criminalidad, que resultaron en los destapes de reuniones clandestinas con empresarios chinos y demás cuestionamientos a su gestión. En esa línea, también criticó que Fernando Rospigliosi no quiera convocar a un pleno extraordinario para debatir lo ocurrido con José Jerí.

"Este presidente, presuntamente delincuente, conduciendo el destino del país, es algo gravísimo, es una vergüenza para el Perú y para el mundo. Es algo urgente, nosotros estamos en una crisis política y el presidente del Congreso dice: 'No que se tiene que pedir al presidente de la República o caso contrario tenemos que ceñirnos al reglamento'. Él no va a solicitar [pleno extraordinario] para que prácticamente a él mismo lo vaquen", dijo.

Resaltó que estamos en una crisis política, por lo que hay una urgencia institucional: "Es una vergüenza que en el Perú, esté gobernando un presunto delincuente", recalcó nuevamente. Es por ello, que consideró que no se deben pedir facultades legislativas para la comisión de Fiscalización, si no se debe debatir una censura o vacancia y el Ministerio Público debe investigar el caso 'Chifagate'.