José Jerí mantuvo comunicación con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández: Felicitó su amplio triunfo en primera vuelta

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Perú, José Jerí Oré, sostuvo este lunes 2 de febrero, una conversación telefónica con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, por su amplio triunfo en la primera vuelta electoral desarrollada un día en el país centroamericano.

En la previa, el Gobierno peruano, a través de la Cancillería, ya había saludado a la flamante mandataria costarricense, deseándole los mejores deseos de éxito en el ejercicio de su mandato. Así como, para reiterar su firme voluntad de continuar fortaleciendo, de manera conjunta, "las históricas y estrechas relaciones de amistad y cooperación que vinculan a ambos países".

El Gobierno del Perú felicita a la señora Laura Fernández por su elección como presidenta de la hermana República de Costa Rica y le expresa sus mejores deseos de éxito en el ejercicio de su mandato. Asimismo, reitera su firme voluntad de continuar fortaleciendo, de manera... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 2, 2026

Reafirman lazos de amistad y de respaldo mutuo entre Perú y Costa Rica

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, José Jerí le deseó los mayores éxitos a Laura Fernández en su próxima gestión, la cual está prevista a iniciar el próximo 8 de mayo, tras vencer en los comicios a Álvaro Ramos.

Como parte de su futura agenda en común, ambos personajes políticos reafirmaron su respaldo mutuo en sus procesos de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Alianza del Pacífico, así como otros temas de interés regional.

"También se abordó la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y las acciones que el Perú viene realizando con países amigos de la región", indica el mensaje.

El presidente de la república, José Jerí Oré, sostuvo una conversación telefónica con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, a quien felicitó por el amplio respaldo popular alcanzado en las recientes elecciones y le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión.... pic.twitter.com/tLTAFbvEIb — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 3, 2026

¿Quién es la nueva mandataria costarricense?

La derechista Laura Fernández (39 años), se convirtió este domingo 1 de febrero en la segunda presidenta mujer de Costa Rica, al lograr un arrasador 48 % por sobre encima del 40 % que se requiere como mínimo para evitar el balotaje, según los reportes oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Su influencia en el electorado costarricense ha sido también determinante para lograr 30 de los 57 escaños en la Cámara de Diputados para el período 2026-2031. La virtual nueva mandataria ofreció un primer discurso a sus seguidores tras conocer los primeros resultados, donde ratificó su defensa de la "vida, la familia y el libre mercado".

"Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó Fernández desde las afueras de un hotel de San José, capital de Costa Rica.

Cabe señalar que, en Costa Rica se conoce como "segunda república" las reformas políticas que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución.

Si bien es cierto que no detalló los cambios a realizar para lograr una "tercera república", durante su campaña política prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, así como su Carta Magna, con el objetivo de establecer la reelección consecutiva en su país.

De esta manera, el Gobierno del Perú saludó y respaldó la decisión del electorado de Costa Rica, donde eligieron a Laura Fernández para que dirija los caminos de su país desde 2026 a 2030.