Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores se podrá ver totalmente GRATIS

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A nada del debut internacional de los blanquiazules, se soltó una noticia que cayó como gol en el último minuto. El partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 se va a poder ver totalmente gratis. Sí, gratis y desde cualquier lugar, para que nadie se quede sin ver el estreno de los íntimos.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Alianza Lima ya está con todo listo para jugar uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo de La Victoria debutará ante 2 de Mayo en Paraguay, por la primera fase de la Libertadores, y la misión está clarísima: arrancar con el pie derecho en una llave que no pinta nada fácil.

Y justo en la previa llegó la mejor noticia para los hinchas. En las últimas horas se confirmó que el partido se va a transmitir gratis por el canal oficial de YouTube de Telefé, un medio argentino que ya sabe lo que es pasar partidos de Alianza.

O sea, el duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo se podrá ver sin pagar ni un sol por el YouTube de Telefé, no solo en Perú, sino también en toda Sudamérica y Centroamérica.

Para los que dudan, este mismo canal ya pasó un partido de los íntimos la temporada pasada, cuando Alianza se enfrentó a Talleres de Córdoba en Matute, así que ya hay antecedentes.

Fecha, hora y estadio

Este partido corresponde a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 y se va a jugar en Paraguay. El choque está programado para este miércoles 4 de enero en el Estadio Río Parapití, donde 2 de Mayo intentará hacerse fuerte con su gente.

Respecto al horario, en Perú el partido arranca a las 7.30 de la noche, mientras que en Paraguay se juega desde las 9.30 p. m.

Este será recién el primer paso de Alianza Lima en su camino en la Copa. Ojo, porque si quiere meterse a la fase de grupos, primero tendrá que superar tres llaves seguidas. Nada fácil, pero tampoco imposible.

¿Dónde más se podrá ver el partido?

Aunque la hinchada está feliz por la transmisión gratis en YouTube, también se mantienen las señales de siempre que tienen los derechos del torneo.

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 también se podrá ver por ESPN y por la plataforma de streaming Disney Plus.

Así que ya sabes... el duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver completamente gratis gracias al canal de YouTube de Telefé, una noticia perfecta para que los hinchas acompañen al equipo en su estreno internacional, estén donde estén.