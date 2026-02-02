Felipe Chávez deja Bayern Múnich pese a haber debutado en la Bundesliga ¿Qué pasó?

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Felipe Chávez es considerado una de las principales joyas del fútbol peruano debido a su formación en las divisiones menores de Bayern Múnich. Gracias a su talento y con solo 18 años, el jugador debutó hace poco en el primer equipo del elenco bávaro en la Bundesliga durante la goleada ante Wolfsburgo.

Felipe Chávez deja Bayern Múnich

Sin embargo, luego de aquel encuentro, el convocado a la Selección Peruana no ha tenido los minutos esperados a pesar de ser bien considerado por el entrenador Vincent Kompany. Por ello, este 2 de febrero el periodista Fabrizio Romano, experto en mercado de pases, anunció que el joven dejará el elenco bávaro.

De acuerdo a la información del hombre de prensa, la intensión de Felipe Chávez es tener continuidad por lo que se irá cedido al FC Colonia, también de Alemania y que marcha en la décima posición de la tabla.

"El FC Colonia acuerda el fichaje de Felipe Chávez procedente del FC Bayern. El jugador de la selección peruana llega cedido con opciones de compra al Colonia y recompra", indicó el periodista.

🚨🇩🇪 EXCL: FC Köln agree deal for Felipe Chavez from FC Bayern, here we go!



Peruvian national team player joins on loan with options to buy for Köln and buy back. pic.twitter.com/XLHPUutinE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

Con ello, Felipe Chávez tendrá la chance de demostrar su fútbol en un equipo de media tabla de la Bundesliga y que podría comprar su pase si el nivel del jugador así lo requiere. Solo resta que el Bayern Múnich lo haga oficial para concretar la operación.

Mano Menezes es presentado como entrenador de la Selección Peruana

Otro reto que tendrá por delante el aún jugador de Bayern Múnich será llenar los ojos de Mano Menezes, flamante entrenador de la Selección Peruana. El experimentado brasileño fue presentado en sociedad el último jueves y del saque dejó en claro que las puertas de la Bicolor están abiertas para todos.

Al ser consultado sobre si priorizará a los elementos jóvenes, el nacido en Brasil casi que descartó esta posibilidad asegurando que la idea es formar una base de experiencia que pueda llevar de la mejor manera a los que aún no cuentan con una cantidad de partidos considerable.

"Cuando somos jóvenes todavía no estamos maduros, no hemos vivido situaciones grandes e importantes como las que se experimentan en las selecciones y por eso los referentes son importantes", indicó.

En resumen, Felipe Chávez dejará Bayern Múnich para ser cedido a préstamo al FC Colonia de la Bundesliga. El joven jugador busca sumar más minutos por lo que ahora tendrá la oportunidad de ser titular en su nuevo equipo.