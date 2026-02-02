Alianza Lima toma IMPENSADA decisión con Zambrano y Trauco previo a la Copa Libertadores

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La crisis que atraviesa Alianza Lima a raíz de la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña ha ocasionado una serie de consecuencias drásticas. Recientemente, trascendió que el cuadro blanquiazul tomó una impensada decisión con respecto a los dos primeros jugadores mencionados.

La impensada decisión con Zambrano y Trauco

La institución de La Victoria decidió tajantemente quitar los dorsales del defensa central y del lateral izquierdo, así lo dio a conocer el periodista de Ovación, Gerson Cuba, quien precisó a detalle quiénes serán ahora los dueños de dichos números, tras la separación indefinida de los jugadores.

En tal sentido, con miras a su participación en el torneo continental, el conjunto íntimo ya tendría definida la nómina de todos sus futbolistas que dirán presente incluido su último refuerzo extranjero: el chileno Esteban Pavez.

Así, el plantel que dirige el argentino Pablo Guede planea designar el número 5 de Carlos Zambrano a Pavez, quien se convirtió en flamante refuerzo íntimo tras proceder de Colo-Colo. Mientras que, la camiseta número 21 que hasta hace unas semanas portaba Miguel Trauco, ahora la usará el 'potrillo' Piero Cari.

En tanto, el único dorsal que quedaría vacante sería la '10' de Sergio Peña, quien en las útlimas horas se ha conocido que estaría cerca de emigrar al fútbol turco y sumarse al club Sakaryaspor, así lo informó el periodista Reşat Can Özbudak.

De esta manera, la nómina de jugadores de Alianza Lima con los nuevos dorsales designados figuraría de la siguiente manera: Alejandro Duarte (1), Mateo Antoni (3), Gianfranco Chávez (4), Esteban Pavez (5), Renzo Garcés (6), Fernando Gaibor (7), Eryc Castillo (8), Luis Ramos (9), Alan Cantero (11), Ángel de la Cruz (12), Marco Huamán (13), D'Alessandro Montenegro (14), Jesús Castillo (15).

A ellos se suma Luis Advíncuila (17), Alessandro Burlamaqui (18), Jairo Vélez (20), Piero Cari (21), Guillermo Viscarra (23), Gaspar Gentile (25), Kevin Quevedo (27), Jean Piere Archimbaud (29), Geray Motta (30), Jiussepi García (32), Fabrizio Mesías (33), Paolo Guerrero (34), Jhoao Velásquez (35), Rait Alarcón (40), Pedro Aquino (55), Josué Estrada (55) y Federico Girotti (99).

Jiussepi García y Rait Alarcón han sido inscritos en la lista de Alianza Lima para disputar la Copa Libertadores.



Lista completa con dorsales:



1 Alejandro Duarte

3 Mateo Antoni

4 Gianfranco Chávez

5 Esteban Pavez

6 Renzo Garcés

7 Fernando Gaibor

8 Eryc Castillo

9 Luis Ramos

11... pic.twitter.com/z1bFkYSKIT — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) February 2, 2026

¿Cuándo y contra quién será el debut de Alianza Lima en la Libertadores 2026?

Alianza Lima arrancará su participación en la Copa Libertadores 2026, ante el club 2 de Mayo, en Paraguay, en el estadio Río Parapití. Este encuentro se disputará el miércoles 4 de febrero desde las 7 y 30 de la noche.

