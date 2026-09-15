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Adiós a una leyenda

El fin de una era: Argentina anuncia su última lista de convocados en la que estará Lionel Messi

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, anunció este martes 15 de septiembre su convocatoria para los tres últimos amistosos del año y en donde se destaca el último llamado que tendrá Lionel Messi en su carrera.

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina este 6 de octubre.
Lionel Messi se despedirá de la selección argentina este 6 de octubre. Selección Argentina / Redes

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/09/2026

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El fin de una era. Lionel Messi tendrá su último partido con la selección argentina el próximo 6 de octubre, cuando la Albiceleste reciba a Benín en el estadio Monumental de River Plate, en el marco de la nueva fecha FIFA.

El campeón del mundo en Qatar 2022, anunció su renuncia a su país el pasado 31 de agosto; sin embargo, dicha decisión la tomó formalmente el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial 2026, la cual perdió ante España, y en medio de la crisis de salud de su padre, Jorge, quien falleciera el 8 de agosto.

Los convocados por Scaloni para la despedida de Messi

A través de sus plataformas oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los tres últimos partidos que 'Scaloneta' en este 2026. El primer duelo se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia.

Del mismo modo, los dos partidos restantes serán en el estadio de River Plate: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 ante Benín. Cabe precisar que, la lista presentada por Lionel Scaloni cuenta con 28 jugadores del extranjero; no obstante, para el último compromiso recién se sumarán Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Con referente a la lista convocados que militan en el fútbol argentino, esta se dará a conocer el viernes 18 de septiembre. A continuación, la nómina de la selección argentina que marcará el inicio del fin del "10" ante su público. 

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Es importante señalar que, la operación necesita pasar por varios trámites legales y contractuales, además de recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes de España. También deberá completarse un proceso de revisión conocido como "due diligence", que servirá para revisar la situación económica, jurídica y contractual de la institución.

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De acuerdo con los reportes publicados en España, Messi adquiriría el 100 % de las acciones y lo haría sin la participación de terceros. Es decir, si todo camina como está previsto, la 'Pulga' sería el máximo accionista del Eldense.

Asimismo, podría recibir un nuevo galardón a su exitosa carrera, puesto que, ha sido nominado al Balón de Oro 2026, donde competirá por última vez por este premio con Cristiano Ronaldo

De esta manera, empieza a llegar el fin de una era para el fútbol mundial y no solo para la selección argentina. La despedida de Lionel Messi de la "Albiceleste" está a la vuelta de la esquina y como tal, se espera una ceremonia acorde a su legado. 

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