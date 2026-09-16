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Difunden intervención a exfigura de la selección de Inglaterra: estrelló su auto tras conducir drogado y podría ir a la cárcel

Una exfigura de la selección de Inglaterra se encuentra en medio de la polémica luego de que admitiera ante los tribunales haber estrellado su auto mientras se drogaba. Recientemente se difundió un video de su intervención.

Intervienen a exfigura de la selección de Inglaterra
Intervienen a exfigura de la selección de Inglaterra (ESPN)

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/09/2026

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En caída libre. Uno de los futbolistas ingleses que hace un tiempo atrás pintaba para vislumbrar con su talento vuelve a estar en el ojo del huracán en esta ocasión por estrellar su auto mientras se drogaba, razón por la cual fue intervenido por las autoridades.

Exfigura de la selección de Inglaterra fue intervenido

El jugador inglés Raheem Sterling podría tirar su carrera por la borda si continúa la tendencia autodestructiva en la que está inmerso. Resulta que se difundió el video de su intervención tras ser acusado de conducción temeraria de su Lamborghini y de posesión de óxido nitroso, popularmente conocido como 'gas de la risa' cuando se desplazaba por el enlace de Minley en la autopista M3 (Hampshire).

El internacional con el cuadro 'Los Tres Leones' se declaró culpable del cargo de conducción peligrosa o temeraria, de posesión de drogas y de uno adicional por no haber dado muestra de su aliento tras un accidente en mayo pasado. 

Una conductora delcaró a la Policía que observó a Sterling conduciendo su vehículo mientras iba con un globo en la cara que era justamente la droga llamada "gas de la risa".

Raheem Sterling siendo intervenido en su automóvil
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"Reconocí a Sterling de inmediato y luego vi que llevaba un globo en las manos, no podía creerlo, supe al instante que debía de ser gas de la risa. Me pareció una conducta totalmente temeraria mientras conducía", explicó la mujer al diario The Sun.

En el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, expusieron que Sterling se vio incapaz de realizar pruebas básicas en la comisaría, como tocarse la nariz con el dedo o caminar de buena manera.

Raheem Sterling se presenta ante los tribunales

El caso ha vuelto ha llegado hasta la instancia judicial debido a que Raheem Sterling compareciera el último martes ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke por este hecho que ocurrió el pasado 28 de mayo.

Además, reconoció tener un problema con el consumo de la sustancia, pese a que su uso está penado en Inglaterra desde el año 2023. Según trasciende desde Inglaterra, el deportista podría enfrentar hasta dos años de cárcel, ello se conocerá durante las próximas semanas.

En conclusión, el futbolista Raheem Sterling volvió a esta en el ojo del huracán tras ser intervenido por la Policía de Inglaterra luego de conducir de forma temeraria de su Lamborghini y de posesión de óxido nitroso, popularmente conocido como 'gas de la risa'. Ahora, por dichos actos, el exjugador del Feyenoor ´podría ir a la cárcel.

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