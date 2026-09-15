Se va el 10 de Colombia: James Rodríguez anuncia oficialmente su retiro de la selección

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol sudamericano despide a una leyenda. Este martes, James Rodríguez anunció su retiro oficial de la selección de Colombia. A días de concretar su regreso al fútbol de su país para vestir la camiseta del Atlético Nacional —luego de 18 años en el extranjero—, el '10' decidió poner fin a un ciclo internacional brillante que duró 15 años.

Anuncio oficial en redes

La noticia fue comunicada a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales. En él, James hizo un profundo repaso de lo que significó portar la camiseta amarilla durante tanto tiempo, expresando además la responsabilidad que sentía al representar a su país en cada partido.

"Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros".

Los números respaldan su estatus indiscutible. Durante su paso por la selección, Rodríguez disputó 131 partidos, anotó 31 goles y concretó 43 asistencias.

Fue el artífice de las mejores actuaciones del equipo cafetero en la última década, liderando al grupo hasta los cuartos de final del Mundial 2014 —siendo máximo anotador del torneo con seis goles— y guiándolos a la final de la Copa América 2024. Consciente de su impacto histórico, aseguró que buscaba dejar la valla alta para cuando llegara este momento de despedida

"Desde que llegué a la selección, tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré. Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera".

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

En su despedida, no dejó a nadie por fuera. Dedicó un espacio para reconocer el apoyo incondicional de sus compañeros, entrenadores, cuerpo técnico y familia, a quienes describió como su motor principal en los momentos de presión y frustración. Finalmente, dirigió unas sentidas palabras a la afición, a quienes agradeció su acompañamiento en las tribunas.

"A toda Colombia, gracias. Gracias por acompañarme durante tantos años. Gracias por celebrar, por sufrir conmigo, por exigirme, por apoyarme y por hacerme sentir su cariño en cada rincón del mundo".

El fútbol colombiano le dice adiós a una de las máximas leyendas de este deporte en su país. Aunque su gloriosa etapa internacional con la Tricolor llega a su fin, el mediocampista afirmó que estará expectante por ver a las nuevas generaciones, que quizás, en algún momento, logren igualar o superar su legado.