Alianza Lima: Se conoció los tres jugadores que no seguirán en el plantel al final de temporada

Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Clausura luego de golear por 3-0 a UTC en Matute y ahora se encuentra enfocado en jugar los play off de la Liga 1 2025. En esta llave, los íntimos chocarán contra Sporting Cristal en un duelos de ida y vuelta el 2 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional y Matute, respectivamente.

Los 3 jugadores que dejarán Alianza a fin de año

Pero mientras los blanquiazules aguardan por este trascendental partido que les dará un boleto a la próxima Copa Libertadores, la directiva ya trabaja en lo que será el agitado mercado de pases pensando en la próxima temporada. Por ello, ya se conocen diversos rumores sobre los fichajes y las salidas que se darán en el plantel en las próximas semanas.

De momento, los primeros tres nombres que dejarán Alianza Lima tras quedar fuera de los planes de Néstor Gorosito ya fueron revelados. Según indicó L1 Max, Ángelo Campos, Ricardo Lagos y Guillermo Enrique le dirán adiós al elenco victoriano al finalizar sus respectivos contratos.

Los futbolistas han perdido presencia en los partidos de la Liga 1 por lo que ya habrían sido notificados de la decisión. El caso del lateral derecho argentino sorprende a más de uno ya que fue el propio 'Pipo' quien lo convención de llegar a tienda íntima a inicios de este año que ya se va.

Guillermo Enrique no seguirá en Alianza Lima en el 2026.

¿Hernán Barcos se queda o se va?

Otra polémica que se instaló al interior de Alianza Lima es sobra la continuidad de Hernán Barcos. Durante el último encuentro ante UTC, los miles de hinchas que acudieron a Matute corearon su nombre en repetidas ocasiones exigiendo a la directiva su continuidad.

Tras este cotejo, el goleador argentino habló del tema asegurando que en estos días se resolverá su futuro y que solo aguarda el final de la participación victoriana para esclarecer todo lo referente a su futuro inmediato.

"Esta semana nos juntamos y ahí resolveremos. En teoría sí (interés de ambas partes), pero en la semana conversaremos y veremos. Yo siento que el club quiere que me quede, tiene interés, ya me lo han manifestado en varias oportunidades y por eso estamos esperando que termine el campeonato para conversar y ver cómo quedamos", indicó días atrás.

En resumen, se conoció que Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos no seguirán en el primer equipo de Alianza Lima para el 2026. Los tres futbolistas vencer contrato y no serán tomados en cuenta por Néstor Gorosito.