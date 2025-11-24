'Pipo' Gorosito evitó responder sobre la renovación de Hernán Barcos: "Lo más importante es el grupo"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que la renovación de Hernán Barcos se ha convertido en uno de los temas principales para el mundo Alianza Lima. Todo comenzó semanas atrás cuando los rumores de su posible salida comenzaron a circular y luego el propio jugador aseguró que las negociaciones no estarían avanzando de la mejor manera.

Por ello, el duelo ante UTC por la fecha final del Torneo Clausura cobró una atención especial ya que se trataría de uno de los últimos duelos del 'Pirata'. Incluso, la hinchada que asistió al Estadio Alejandro Villanueva coreó su nombre en repetidas oportunidades exigiendo su permanencia en el club.

Néstor Gorosito evitó responder sobre renovación de Barcos

Al finalizar el encuentro, Néstor Gorosito brindó la acostumbrada conferencia de prensa donde respondió sobre varios temas. Como era de esperarse, el estratega argentino fue consultado sobre Hernán Barcos y su renovación dejando una respuesta que sorprendió a más de uno.

El popular 'Pipo' dejó en claro que su postura sobre la continuidad del 'Pirata' ya la compartió con la dirigencia por lo que ahora no cree conveniente que se hable del tema.

"Con respecto a renovaciones, una vez que se termine hablará el club. A mí me piden una opinión, pero siempre el que decide es el club, aunque tengo opinión al respecto y ya se la di a Franco (Navarro). Todavía falta", inició.

Según expresó, ahora es momento de que todo el plantel de Alianza Lima esté concentrado en lo que serán los play off por la Copa Libertadores ante Sporting Cristal.

"Nosotros estamos abocados al torneo y hay un montón (de jugadores) como Hernán. Con el mayor respeto por todo lo que significa para el club, pero para nosotros lo más importante es el grupo. Son todos iguales", añadió.

Hay otros como él

Para finalizar, el director técnico blanquiazul señaló que hay varios jugadores del primer equipo que mantienen incertidumbre sobre su futuro, aunque reconoció que el delantero de 41 años es uno de los más representativos del club.

"Hernán por ahí es el jugador más emblemático, pero hay un montón de jugadores que están con nosotros que también están en la misma situación, entonces por una cuestión de respeto, hasta que termine (el campeonato), después el club dirá lo que piensa", finalizó.

De esta manera, Néstor Gorosito evitó pronunciarse sobre la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima luego de la goleada por 3-0 ante UTC en Matute.