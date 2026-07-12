Alianza Lima cae 2-0 ante Deportivo Cali: 'Blanquiazules' perdieron de local a días del Torneo Clausura

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cayó 2 a 0 ante Deportivo Cali en un amistoso internacional realizado en Matute. El equipo visitante se impuso rápidamente tras un gol tempranero, complicando los planes tácticos del estratega Pablo Guede, quien buscaba cerrar su preparación con una victoria ante su hinchada.

Análisis detallado del rendimiento táctico mostrado

El partido comenzó con una sorpresa táctica de la visita, logrando anotar apenas al primer minuto de juego. Steven Rodríguez aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador, obligando a los locales a adelantar sus líneas buscando insistentemente la igualdad durante todo el primer tiempo.

El encuentro sirvió como una prueba de fuego para los íntimos. El comando técnico realizó diversos cambios en la segunda parte para observar variantes, aunque la defensa visitante se mostró sólida y evitó cualquier intento de reacción del equipo local.

El planteamiento de Pablo Guede buscaba probar nuevas sociedades en el frente de ataque. Sin embargo, la presión constante de los colombianos impidió que Alianza Lima conectara sus pases finales con fluidez, dejando al equipo con la tarea pendiente de mejorar su precisión en zona ofensiva.

Perspectiva técnica de los protagonistas del partido

La jornada estuvo marcada por el retorno de Pedro Gallese al estadio Alejandro Villanueva. El portero nacional fue pieza clave para sostener el resultado favorable de su equipo, desactivando las aproximaciones más claras que generaron los atacantes blanquiazules durante los noventa minutos reglamentarios.

El equipo íntimo ahora debe concentrarse en el inicio del campeonato local. Pablo Guede evaluará los errores cometidos durante este choque internacional, trabajando específicamente en la coordinación de la línea defensiva y la efectividad frente al arco rival para afrontar el próximo desafío oficial.

🟢💥 GOL DE DEPORTIVO CALI: Rodriguez abre el marcador en los primeros instantes del partido.



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El Deportivo Cali demostró mayor jerarquía en los momentos cruciales del duelo amistoso. Mientras tanto, los dirigidos por Guede deberán fortalecer su funcionamiento colectivo para mejorar su desempeño deportivo, priorizando la solidez necesaria para alcanzar los objetivos planteados en esta etapa del Torneo Clausura.

Los cambios realizados por el cuerpo técnico durante la segunda mitad buscaron mayor profundidad. Aun así, la eficacia en los metros finales sigue siendo un tema a corregir. El equipo deberá optimizar su propuesta colectiva antes del debut para competir con éxito en el torneo local.

El rendimiento físico del equipo también fue puesto a prueba bajo el clima capitalino. Los jugadores mostraron entrega hasta el final del cotejo, aunque el marcador reflejó la contundencia de la visita. El plantel tiene pocos días para ajustar detalles tácticos vitales antes de competir.