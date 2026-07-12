Socavón en la autopista: Carretera colapsa y deja un muerto tras tragarse tres vehículos, esto se sabe

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La noche del pasado viernes 10 de julio, un gran socavón dejó un muerto y desató el pánico entre los presentes, luego de que un tramo de la calzada colapsara de forma repentina y se tragara tres vehículos con 4 ocupantes en su interior.

Desespero en Hebei tras hundimiento de vía

El impresionante accidente vial ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche en la calle Jianguo, una de las rutas urbanas transitadas de esta localidad. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el asfalto cedió sin previo aviso, abriendo una fosa profunda.

Debido a la nula visibilidad del peligro y la velocidad de tránsito, 3 vehículos cayeron de forma consecutiva al fondo del abismo. Los conductores que venían detrás lograron frenar a escasos metros del borde, evitando que la cifra de unidades atrapadas fuera mayor.

El hundimiento generó una fuerte réplica de pánico entre los transeúntes, quienes comenzaron a emitir gritos de alerta hacia otros choferes. La oscuridad de la jornada nocturna dificultó las primeras observaciones visuales sobre el estado en que quedaron los autos atrapados.

🚨JUST IN: Road swallows cars in China

张家口建国路今晚10点塌陷，三车坠落

现场视频显示裂口吞车

该地还会再爆类似事故吗？pic.twitter.com/4Bi5KACyoM — 韭菜兄弟👬 ² 🧪 (@cryptoleek) July 11, 2026

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las agencias, las autoridades de emergencia locales confirmaron la presencia de 4 personas afectadas dentro del perímetro del desastre urbano. De inmediato, se activó un fuerte contingente de rescatistas para descender de urgencia al pozo.

Los bomberos utilizaron arneses y grúas pesadas para asegurar los vehículos y extraer a las víctimas, enfrentando el riesgo constante de que las paredes de tierra y cemento continuaran desmoronándose sobre ellos durante las maniobras de auxilio en la densa oscuridad.

Balance de víctimas e investigación del colapso

Tras varias horas de intensas labores, los equipos de rescate lograron sacar a todos los afectados. Lamentablemente, se constató que uno de los ocupantes perdió la vida por el impacto, otro sufrió heridas leves y los dos restantes resultaron completamente ilesos.

La Oficina de Gestión de Emergencias de la localidad inició un peritaje técnico integral. Los especialistas centran sus esfuerzos en revisar el estado del alcantarillado subterráneo y determinar si existían filtraciones de agua previas que hayan lavado las bases de la calzada.

🚨JUST IN: Road swallows cars in China

张家口建国路今晚10点塌陷，三车坠落

现场视频显示裂口吞车

该地还会再爆类似事故吗？pic.twitter.com/4Bi5KACyoM — 韭菜兄弟👬 ² 🧪 (@cryptoleek) July 11, 2026

Asimismo, las autoridades evalúan si las constantes vibraciones por obras civiles cercanas aceleraron el desgaste estructural. Este tipo de fallas viales imprevistas ha encendido las alarmas comunitarias debido al crecimiento acelerado de la infraestructura urbana en diversas regiones del país asiático.

La policía de tránsito procedió con el cierre definitivo de los accesos vehiculares a la calle Jianguo para evitar nuevos accidentes. Varios camiones de carga pesada que habitualmente transitan por esta arteria vial fueron desviados hacia rutas alternas de la provincia.