Nocaut en Las Vegas: Excampeón mundial de la WWE termina desconectado de una sola bofetada en torneo Power Slap

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho brutal conmocionó los rings de lucha en Las Vegas. Un reconocido luchador sufrió una estrepitosa caída sobre la lona en el certamen Power Slap 21. Su rival, el atleta Amanpreet Singh, dejándolo inconsciente ante ojos de los presentes tras propinarle un brutal impacto a mano abierta.

De la gloria en el cuadrilátero al dolor en el escenario de Las Vegas

Jack Swagger, conocido como el monarca de la WWE y cuyo nombre verdadero es Jake Hager, experimentó el sabor amargo de la derrota fulminante en un deporte extremo. La cita en la ciudad de Las Vegas capturó las miradas del mundo entero debido a las impactantes imágenes compartidas en redes sociales.

Este enfrentamiento significaba la segunda presentación del gigante estadounidense dentro de la liga organizada por Dana White. El veterano de 48 años buscaba validar su contrato tras haber debutado previamente con un triunfo contundente.

La acción violenta sorprendió a los fanáticos debido a la gran resistencia física que Swagger demostró durante décadas en el entrenamiento deportivo. La fuerza de su oponente lo mandó al piso de forma automática y dejó preocupados a sus entrenadores.

HAGER GOES DOWN



Amanpreet Singh with the R3 KO 💥



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El violento golpe que apagó las luces del gigante de Oklahoma

De acuerdo al reporte del portal especializado MMA Mania, el peleador indio Amanpreet Singh ejecutó el castigo definitivo durante las acciones del tercer asalto del combate. El atleta asiático puso toda la fuerza de su cuerpo para lograr el triunfo definitivo.

El campeón de la WWE, que mantenía un historial intachable en las artes marciales mixtas con Bellator, no pudo asimilar el violento impacto frontal. El castigo directo contra su mandíbula hizo que cayera desplomado sobre su espalda inmediatamente.

Años atrás, el propio luchador norteamericano había conversado con los medios de comunicación respecto a sus motivaciones en los deportes de contacto. Él mismo fue muy tajante al referirse a su salida de las artes marciales tradicionales.

Este inesperado revés deportivo significa el primer nocaut real que recibe el atleta estadounidense en toda su carrera profesional, fuera de las lonas oficiales. Diversos usuarios viralizaron el video del suceso al referirse a su salida de las artes marciales tradicionales.

Ante ello, el recordado competidor Jack Swaager terminó tumbado en la lona del Power Slap 21 tras recibir el intenso golpe de Amanpreet Singh. El violento nocaut encendió los debates deportivos a nivel mundial por la salud de los luchadores en este torneo. La fulminante definición en Las Vegas modificó los planes futuros del veterano campeón mundial de la WWE.