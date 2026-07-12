José Antonio Kast confirma que estará en la ceremonia de juramento de Keiko Fujimori como presidenta del Perú

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que estará en la ceremonia de juramento de la mandataria electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, este 28 de julio en el Congreso de la República.

Como se recuerda, ambos líderes políticos sostuvieron una conversación por videollamada el último viernes 10 de julio, donde el mandatario del país fronterizo saludó y reconoció el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral.

Confirma nueva visita al Perú para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales

Durante el encuentro virtual que sostuvieron, Keiko Fujimori y José Antonio Kast coincidieron en que sus administraciones lograrán fortalecer las relaciones bilaterales y de amistad entre ambos países, así como de la Alianza del Pacífico, la cual pertenecen junto a Colombia y México.

Asimismo, aseguraron que enfrentarán los desafíos comunes que afectan la "paz y seguridad social" en Perú y Chile, tales como: el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.

Habiendo coincido en los puntos de agenda y deseándose los mejores éxitos en sus Gobiernos, desde la Presidencia de Chile indicaron que Fujimori Higuchi invitó a su futuro homólogo chileno a su juramento, invitación que fue aceptada por el titular del Palacio de La Moneda, quien en marzo último asumió el cargo.

"La presidenta electa extendió una invitación al presidente Kast para participar en la ceremonia de cambio de mando presidencial en Perú, y el mandatario chileno confirmó su participación en el evento", señala el comunicado emitido desde Santiago.

Cabe señalar que, esta es la segunda visita que realizará Kast a nuestro país en este 2026, la primera (todavía no en funciones) fue en enero último, durante la gestión del entonces mandatario José Jerí Oré.

Javier Milei confirma visita al Perú para el cambio de mando

José Antonio Kast no es el único presidente de la región que ha confirmado su visita oficial al Perú para la ceremonia de asunción de mando presidencial que convertirá a Keiko Fujimori como presidenta de nuestro país, puesto que, desde Argentina, Javier Milei, también hizo lo propio.

"El 28 de julio voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori", sostuvo en una entrevista radial brindada a Now 97.9, donde mencionó que asistirá a Colombia para el mismo acto que encabezará Abelardo De La Espriella.

Vale mencionar que, en una entrevista brinda a la Revista Semana de Colombia, la presidenta electa peruana reveló que invitó a su juramento al derechista colombiano; no obstante, le respondió que por el momento no iba a salir de su país, aunque se mostró conforme con las futuras relaciones que entablarán.

De esta manera, se va empezando a confirmar los invitados de honor que tendrá el acto que oficializará a Keiko Fujimori como titular del Poder Ejecutivo.