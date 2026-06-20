¿Peligra la continuidad de Pablo Guede tras confirmarse los nuevos dueños de Alianza Lima? Esto se sabe

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El entorno dirigencial de Alianza Lima ha estado más que movido por estos días luego que se diera a conocer de la existencia de nuevos propietarios luego que se hiciera la compra de acreencias a un grupo empresarial. De acuerdo a la información, Antonio Armejo Sánchez y Fernando Farah Giha adquirieron la deuda con la que contaba el Grupo Coril convirtiéndose así en dueños de la institución blanquiazul.

Ambos socios regresan a este lugar al que ya pertenecieron cuando integraban el sonado Fondo Blanquiazul el cual saltó a la fama desde finales del 2019. No obstante, esta noticia provocó a más de un hincha respecto al futuro de la institución, más aún cuando acababan salir como ganadores del Torneo Apertura.

¿Pablo Guede continuará en Alianza Lima?

Este temor cobró aún mayor fuerza luego que el actual administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, anunciara su renuncia al cargo. Por ello, la continuidad de Pablo Guede, su comando técnico y el área deportiva se instaló a través de las redes sociales.

Sin embargo, el periodista Kevin Pacheco del canal Satélite+, utilizó su cuenta de X para dejar en claro que los nuevos acreedores han señalado que toda el área deportiva no se tocará bajo ninguna circunstancia por lo que continuarán trabajando como lo han venido haciendo desde inicio de temporada. Además, dio a conocer que este nuevo Fondo Blanquiazul comenzará con sus labores sobre la tercera semana de julio

Pablo Guede se coronó ganador del Apertu

"El nuevo Fondo Blanquiazul asumirá oficialmente funciones entre el 17 y 22 de julio, que será la junta de acreedores. Unos apuntes: La estructura deportiva no se toca. Cuenta con el respaldo total. Una de las prioridades de los nuevos acreedores es transmitirles tranquilidad", indicó.

Hay dudas con el nuevo administrador

Con la salida de Fernando Cabada, quien continuará en su cargo hasta anunciar un reemplazante, se ha iniciado la búsqueda para encontrar a quien tomará su cargo. Sin embargo, de no encontrar a nadie idóneo para estas funciones, el actual gerente legal, José Asti, asumiría el mandato de la institución.

"Habrá cambio de administrador. Si hasta esa fecha de la Junta no definen el sucesor de Fernando Cabada, se evalúa que José Asti (gerente legal) asuma interinamente el cargo", añadió.

En resumen, se confirmó la continuidad de Pablo Guede como director técnico de Alianza Lima luego de darse a conocer del ingreso de los nuevos dueños del club.