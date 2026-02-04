2 de Mayo calienta la previa del duelo ante Alianza Lima con potente mensaje: "¡Vencer o morir!"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima inicia su participación en la Copa Libertadores visitando a Sportivo 2 de Mayo en la siempre complicada Paraguay. Los íntimos llegan de la mejor manera luego de vencer a Sport Huancayo en el arranque del Torneo Apertura en condición de visita.

El potente mensaje de 2 de Mayo

Como ya es costumbre, los equipos suelen postear sendos mensajes en redes sociales calentando la previa de los duelos para sus hinchas. Este fue el caso del elenco paraguayo el cual publicó una gráfica junto a una frase que deja en claro que afrontarán el encuentro como una verdadera guerra.

Mediante su cuenta de X, Sportivo 2 de Mayo aseguró que el partido ante Alianza Lima será de ganar o morir, además de darle la bienvenida a la Copa Libertadores ya que es su primera participación en este certamen.

¡Hoy nos plantamos y decimos: ¡Vencer o morir! ¡Vamos Gallo Norteño! ¡Bienvenida Copa Liberadores", escribieron junto a un gallo jugando cartas con su tradicional indumentaria.

No son favoritos

Como es sabido, Alianza Lima es considerado por las casas de apuestas y por los protagonistas del fútbol como el favorito para superar la serie ante Sportivo 2 de Mayo. Sin embargo, esto fue rechazado por el propio entrenador blanquiazul antes de viajar con destino a Paraguay.

Pablo Guede fue abordado por la prensa en las instalaciones del Jorge Chávez y fue consultado sobre varias aristas del cotejo por Copa Libertadores. En primer lugar, el estratega argentino está seguro que su rival de turno será un hueso difícil de roer ya que son un cuadro metedor y ordenado defensivamente.

"Tranquilos. Vamos a jugar el partido y estamos bien. Sabemos que no es fácil, pero vamos a competir. Es un equipo muy duro, que no necesita generar mucho para tener situaciones del gol. Meten y defienden bien", indicó.

En esa misma línea, Guede rechazó rotundamente el rótulo de favoritos que se les impuso en la previa de esta serie indicando que en un torneo como la Copa Libertadores nunca los hay.

"No. Está más que demostrado que en la Copa Libertadores nunca hay favoritos. La Libertadores es un torneo totalmente diferente que se juega diferente", agregó.

En resumen, Sportivo 2 de Mayo calentó la previa de su duelo ante Alianza Lima con un potente mensaje en redes sociales. El encuentro por Copa Libertadores está programado para jugarse a las 7:30 de nuestro país y podrá verse a través de la señal de ESPN.