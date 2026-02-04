Con el debut de Esteban Pavez: El once de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para que Alianza Lima tenga su esperado debut en la Copa Libertadores enfrentando a Sportivo 2 de Mayo por la Fase 1. El encuentro entre íntimos y paraguayos está programado para jugarse desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Pedro Juan Caballero.

El debut de Esteban Pavez en Paraguay

Los dirigidos por Pablo Guede buscan una victoria para afrontar la vuelta en Matute con tranquilidad. Por ello, el estratega argentino pondrá el mejor equipo posible teniendo en cuenta los jugadores que tiene disponibles.

Como se recuerda, Luis Advíncula y Luis Ramos no viajaron a Paraguay junto con el resto de sus compañeros debido a dolencias musculares que sufrieron en el duelo ante Sport Huancayo. A eso se le suma que Josué Estrada también es baja por lesión, además de los separados por el escándalo de indisciplina, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Con todas estas ausencias, Guillermo Viscarra se mantendrá en el arco dejando delante de él a D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Maeto Antoni y Cristian Carbajal. Es importante precisar que la zona defensiva es la que más cambios sufrió debido a las bajas por diversos motivos.

La media cancha será la que presente variantes ya que marcaría el debut de Esteban Pavez como ancla al lado de Fernando Gaibor y Jairo Vélez. Pese a mejorar su rendimiento en los últimos partidos, todo hace indicar que Gianfranco Chávez estará en la banca de los suplentes aguardando por una oportunidad.

Pablo Guede deberá igualar lo hecho por Néstor Gorosito en el 2025.

El tridente de ataque no se moverá ya que Gaspar Gentille, Eryc Castillo y Paolo Guerrero serán los encargados. Aquí, Federico Girotti seguirá esperando una oportunidad a pesar de que Alianza Lima gastó casi 2 millones de dólares en adquirir su pase.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de este partido, el plantel blanquiazul regresará a Lima para pensar de inmediato en el Torneo Apertura ya que recibirá en Matute a Comerciantes Unidos el 8 de febrero desde las 6:00 p.m.

Tras dicho duelo, los íntimos deberán afrontar nuevamente el certamen internacional al recibir en el Estadio Alejandro Villanueva a los paraguayos en la vuelta de la Fase 1 junto a toda su hinchada.

En resumen, Pablo Guede enviará el mejor once de Alianza Lima para enfrentar a Sportivo 2 de Mayo en el debut de la Copa Libertadores. Íntimos y paraguayos se medirán en el Estadio Juan Pablo Caballero desde las 7:30 p.m.