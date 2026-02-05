Gabriel Costa sorprende a hinchas al dejar enigmático mensaje ¿Se retira del fútbol o se va del país?

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gabriel Costa ha sorprendido a propios y extraños al compartir un enigmático y extenso mensaje en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, el aún futbolista recordó uno a uno sus pasos por los equipos de la Liga 1, así como su especial paso por la Selección Peruana.

Gabriel Costa sorprende con enigmático mensaje

En primer lugar, el atacante agradeció tanto a Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por haber tenido la oportunidad de vestir sus camisetas. Según indicó, es uno de los pocos jugadores que pueden contar con es privilegio en la historia.

"Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar", indicó.

Seguidamente, hizo referencia a la época donde Ricardo Gareca lo convocó a la Selección Peruana para ser parte del proceso rumbo a Qatar 2022. Según indicó, cantar el himno nacional y sentir el cariño de la hinchada fue uno de los privilegios más importantes de toda su carrera.

"A la Selección Peruana de Fútbol, mi gratitud eterna. Tener la oportunidad de representar a un país entero y disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar fue uno de los mayores honores de mi trayectoria. Vestir la Blanquirroja, escuchar el himno y sentir el respaldo de todo un pueblo es algo que no se olvida jamás", añadió.

¿Se retira del fútbol o se va del país?

En la parte final de su mensaje, Costa plantea una incógnita en sus seguidores ya que indica que se va con una tranquilidad de haber dado lo mejor de sí. Además, destaca su trayectoria y todas las vivencias que acumuló durante sus años en el Perú.

Eso sí, el jugador no deja en claro si se marcha del país o es que se retira definitivamente del fútbol. Esta publicación se da a días de que se conociera sobre un acuerdo entre el atacante y la Universidad San Martín para jugar la Liga 2.

"Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos, las experiencias y el cariño recibido quedarán para siempre conmigo", finalizó.

En resumen, Gabriel Costa dejó un misterioso mensaje en sus redes sociales dando a entender que dejará el país o que se retira del fútbol profesional.