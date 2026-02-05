Caso 'Chifagate': Zhihua Yang visitó Palacio de Gobierno cuatro veces, informó secretario presidencial

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva, reveló ante los miembros de la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, que el empresario chino Zhihua Yang visitó hasta en cuatro ocasiones Palacio de Gobierno desde que asumió la presidencia José Jerí.

No se reunió con Jerí

Durante la exposición de Villanueva en la comisión de Fiscalización en el marco de las investigaciones preliminares del Congreso por el caso 'Chifagate', explicó más sobre las visitas de empresarios chinos.

Villanueva informó que Yang visitó Palacio los días 24 de octubre, 12 y 29 de diciembre, y 5 de enero del 2026. En cuanto al otro ciudadano chino, Ji Wu Xiadong, ingresó en diciembre del 2025 y enero del 2026. Además, reveló que los accesos fueron autorizados por parte de las área de comunicaciones y actividades.

A lo largo de su presentación realizada por un promedio de 10 minutos, el funcionario brindó tres informes sobre el registro de visitas y aseguró que la información fue remitida de manera completa a los parlamentarios.

"Señor Presidente, se le ha alcanzado la relación completa desde el 10 de octubre a la fecha de los ingresos, horarios y funcionarios que los han recibido", señaló.

Sin embargo, Villanueva evitó precisar con qué funcionarios se reunieron los empresarios dentro de Palacio y reconoció que no cuenta con información sobre el registro de visitas a la residencia presidencial, pues es un espacio privado. Sumado a ello, admitió que el sistema de control de accesos presenta fallas.

"Se ha detectado una deliminial del sistema que se está solucionando. Respecto debo precisar, en esta gestión se está reforzando el sistema de control de acceso para facilitar la interoperabilidad con el Poder Judicial, el Ministerio Público y las comisarías", declaró.

Empresarios serían citados

El presidente de la comisión, Elvis Vergara, anunció que en el marco de las investigaciones del grupo de trabajo, se ha decido citar para el 11 de febrero a un grupo de empresarios chinos para continuar con las indagaciones.

Ello, debido a que las explicaciones del presidente José Jerí; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo; y los funcionarios citados posteriormente no han dejado conformes a los congresistas.

"El ministro del Interior también viene para responder por temas de inseguridad ciudadana (...) honestamente a criterio personal no he visto con satisfacción las respuestas de hoy. Dentro de dos días vendrán unos otros involucrados y finalmente el día 11 vendrán empresarios chinos. Sin embargo, después la otra semana tendremos los insumos necesarios para pedir ser facultades de comisión investigadora", sostuvo para Epicentro.

🚨El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, informó que este miércoles cuatro acudirá al Congreso la Secretaría de la Presidencia como parte de las investigaciones del caso #ChifaGate. Añadió que los empresarios chinos involucrados están citados para el día... pic.twitter.com/3mXZKIUKtb — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) February 2, 2026

Es en ese contexto que el secretario general del Despacho Presidencial, informó sobre las visitas a Palacio de Gobierno y reveló que Zhihua Yang acudió hasta cuatro veces.