Paolo Guerrero rompe su silencio tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Considero que..."

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo en Paraguay no solo dejó preocupación por el resultado, sino también un mensaje directo de su capitán. Apenas terminó el partido, Paolo Guerrero rompió su silencio y fue claro al asegurar que el equipo mereció más en el debut por la Copa Libertadores 2026.

Guerrero da la cara tras derrota de Alianza

La primera fase de la Copa Libertadores 2026 no empezó como esperaba Alianza Lima. El cuadro de Pablo Guede cayó 1-0 ante 2 de Mayo en condición de visita, en un partido disputado en Paraguay que dejó al equipo obligado a remontar si quiere seguir con vida en el torneo internacional.

Apenas terminó el encuentro, Paolo Guerrero asumió el rol de líder y habló con el canal de YouTube de Mr Peet, visiblemente afectado por el resultado, pero convencido de que el equipo hizo méritos para algo más.

"Considero que tuvimos las mejores oportunidades y debimos aprovecharlas mejor, aunque el equipo mostró un gran sacrificio. La intensidad que demostramos, especialmente en el primer tiempo, fue muy alta. Tuvimos opciones para definir el partido en ese momento", señaló el capitán.

Paolo Guerrero fue claro al admitir que hay cosas por corregir, pero también dejó en evidencia que el grupo ya piensa en lo que viene.

"Ahora debemos enfocarnos en trabajar y mejorar, ya que hay varios aspectos por corregir. Solo nos queda pensar en el partido del domingo, que también será muy importante, y después en la vuelta en casa. En estos días, corregiremos errores", agregó.

El 'Depredador' no ocultó su molestia por el marcador final y remarcó que el esfuerzo realizado no se vio reflejado en el resultado.

"Esta derrota duele porque, por el esfuerzo realizado, el equipo merecía más. Sin embargo, continuar con el trabajo será clave para corregir y llegar bien al siguiente encuentro", expresó.

Paolo Guerrero respalda a Federico Girotti

Más allá del análisis futbolístico, Paolo Guerrero también contó que, apenas terminó el partido, se acercó a sus compañeros para levantarles el ánimo y destacar la actitud que mostraron en la cancha.

"El equipo hizo un gran esfuerzo, especialmente quienes jugaron todo el partido. Nunca bajaron los brazos y mantuvieron el trabajo constante, por lo que perder de esta manera resulta doloroso", sostuvo.

En esa misma línea, el capitán fue directo al hablar del próximo reto inmediato. "Ahora debemos motivar al grupo, ya que el domingo afrontaremos un partido importante en el que necesitamos sumar tres puntos para mantenernos en carrera y luego encarar el partido de vuelta de la mejor manera", añadió.

Uno de los nombres que más comentarios generó tras la derrota fue el del delantero argentino Federico Girotti, quien tuvo ocasiones claras para adelantar a Alianza Lima. Lejos de cualquier señalamiento, Paolo Guerrero salió a respaldarlo públicamente.

"Es un jugador con gran olfato de gol; aún no ha tenido la oportunidad, pero llegará. Antes del partido le pedí que se concentrara en marcar, y él siempre busca el gol, pateando desde lejos y generando opciones", explicó.

El 'Depredador' también le dejó un mensaje directo a su compañero. "Debe mantener la calma y trabajar con tranquilidad, porque su gol llegará. En general, el equipo realizó un gran trabajo hoy. Lamentablemente, perder de esta manera duele, ya que el rival solo tuvo una o dos llegadas", acotó.

Así, en medio de la tensión por el resultado y con el partido de vuelta cada vez más cerca, Paolo Guerrero rompió su silencio tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo, dejando un mensaje de autocrítica, respaldo al plantel y confianza en que el cuadro blanquiazul puede revertir la serie en Matute.