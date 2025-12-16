Ousmane Dembelé brilla en Premios The Best: Se consagró como el mejor futbolista del 2025

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero del Paris Saint - Germain, Ousmane Dembelé, fue proclamado como el mejor jugador del 2025 tras conseguir el premio The Best que otorga la FIFA, en una ceremonia celebrada en el hotel Fairmont de Doha, en el que se reunió a las figuras principales del fútbol.

Dembelé se consagra como mejor jugador del 2025

El evento se desarrolló este martes 16 de diciembre, en el que el apodado 'Mosquito' fue reconocido como el mejor futbolista del mundo, tan solo después de haber sido acreedor del Balón de Oro en septiembre.

Es así como una vez más el habilidoso 'galo' precedió en la contienda del premio de la FIFA a su compatriota Kylian Mbappé, actual futbolista del Real Madrid y a la 'joya' del Barcelona, Lamine Yamal.

El futbolista de 28 años tuvo un destacado año tanto vistiendo la camiseta de la selección de Francia, así como también en su club contribuyendo decisivamente a ganar todos los torneos domésticos: la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Copa de Francia.

De igual forma, fue clave en el título de la Champions League y la Supercopa de Europa. Pese a ello, tan solo le faltó ganar el Mundial de Clubes en el que la escudra parisina cayó en la final ante Chelsea.

"El dinámico atacante ha sido recompensado tras una increíble temporada con el PSG. Fue una figura clave en la trayectoria del club hacia su primer título de la UEFA Champions League, marcando ocho goles y dando seis asistencias durante su triunfal campaña europea", destacó la FIFA en su página oficial.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Un destacado dominio del PSG

El club francés brilló en Doha tras sumar también galardones a mejor entrenador y mejor guardameta, que recayeron en el técnico español Luis Enrique y el internacional con la selección italiana, Gianluigi Donnarumma, respectivamente.

El estratega tuvo una temporada espectacular considerada la mejor en la historia del PSG en la que el título de la Champions League y de la Ligue 1 pesaron en la decisión del jurado y jugadores en su elección. Mientras que el golero de Italia superó a Thibaut Courtois, del Real Madrid, y Wojciech Szczesny, del Barcelona.

👏 ¡5 jugadores del Paris Saint-Germain entran en el once del año en los premios FIFA #TheBest! ❤️💙 pic.twitter.com/oi0KRU65Jt — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 16, 2025

A ello se le suma que en el once ideal del año hay seis jugadores del club parisino: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Van Dijk, Nuno Mendes, Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Como vemos, en una ceremonia celebrada en Doha, Ousmane Dembelé fue galardonado con el Premio The Best de la FIFA como el mejor futbolista del 2025 superando en la lista a su compatriota Kylin Mbappé y al extremo español del Barcelona, Lamine Yamal.