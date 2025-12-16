Niebla tóxica provocó accidente vehicular en la India: Se elevan a 13 personas fallecidas por contaminación

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La contaminación ambiental cobra nuevas lamentables víctimas. En la capital de la India, Nueva Delhi, un accidente vehicular múltiple producto de la contaminación del aire terminó con la vida de 13 pasajeros en una autopista del norte del país asiático.

Niebla originó accidente vehicular múltiple

Durante la madrugada del 16 de diciembre, alrededor de las 4:30 (hora local) un lamentable múltiple accidente vehicular se produjo en una autopista que conecta Nueva Delhi con la ciudad de Agra, dejando un nuevo saldo de víctimas por contaminación del aire en la capital hindú.

Al menos 70 personas resultaron heridas tras el múltiple choque vehicular donde autobuses, camiones, automóviles y los habituales vehículos con literas formaron parte del accidente. Al momento se reporta que 13 personas han fallecido ante el impacto, según indicó el magistrado del distrito de Mathura, Chandra Prakash Singh.

Debido a la fuerte concentración de smog, ocho autobuses y once coches colisionaron en cadena debido a que en la vía se registraba una escasa visibilidad, según indicó el superintendente superior de Policía, Shlok Kumar.

Tal fue el impacto que parte de los vehículos se incendiaron y las llamas se extendieron por la vía provocando la alarma entre los usuarios afectados. Diversos equipos de emergencia fueron trasladados hacia la zona para controlar el incendio y rescatar a los heridos.

Muchos de los pasajeros dormían en los vehículos con literas, un medio de transporte usual para los trayectos nocturnos. Al menos 6 de los vehículos implicados eran de este tipo. Según imágenes difundidas en redes sociales, los vehículos se muestran completamente calcinados y densas columnas de humo se observaron sobre la autopista.

Vuelos cancelados y cierre de escuelas

El reciente accidente vehicular se enmarca en uno de los peores episodios de contaminación de aire registrados en la capital de la India y sus alrededores.

Tal es el nivel de crisis del aire que el aeropuerto de Delhi suspendió operaciones y canceló cientos de vuelos debido a la escasa visibilidad al inicio de semana.

En la capital, diversos puntos registraron niveles de contaminación superiores a 450 en el Índice de Calidad del Aire (ICA) clasificado como extremadamente peligroso.

Esta problemática ambiental ha llevado a que el Departamento Meteorológico de India (IMD) advierta sobre las condiciones de la niebla densa y muy densa en Nueva Delhi para este martes y miércoles.

