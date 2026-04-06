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Triunfazo blanquiazul

Alianza Lima disputará la gran final de la Liga de Vóley 2025-26: ¿Cuándo y contra quién?

Alianza Lima aseguró su pase a la gran final de la Liga de Vóley 2025-26 tras imponerse con autoridad a Géminis. Ahora, el club blanquiazul espera conocer a su rival para preparar un duelo que promete ser electrizante.

Alianza venció 3-0 a Géminis y pasó a la final
Alianza venció 3 0 a Géminis y pasó a la final (Difusión)

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 06/04/2026

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El sueño de Alianza Lima continúa y está más cerca que nunca de la gloria. Jugando un partidazo en las semifinales, las grones aseguraron su cupo en la final de la Liga de Vóley 2025-26. Ahora el equipo victoriano espera conocer a su oponente y la fecha exacta del duelo esperado por el título.

Alianza venció 3-0 a Géminis y pasó a la final

Alianza Lima la rompió en las semifinales y chapó su pase a la final con un claro 3-0 ante Géminis. El equipo de Facundo Morando fue superior en todo el partido, ganando con sets de 25-15, 25-22 y 25-13.

Con este triunfazo, el equipo de La Victoria confirmó su favoritismo para disputar el título, aunque saben que primero deberán esperar a su próximo rival. Mientras tanto, la emoción crece entre los hinchas, que ya comienzan a imaginar la final y a llenar las redes de mensajes de apoyo y expectativa.

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Vale destacar que las blanquiazules llegan a su sexta final consecutiva y van en busca del tricampeonato, luego de imponerse en ediciones anteriores a Regatas Lima y a la Universidad San Martín.

¿Quién enfrentará a Alianza Lima en la final?

Si bien Alianza Lima ya aseguró su lugar en la final, el misterio sobre su rival mantiene a todos pendientes. La otra semifinal entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín sigue abierta, con un partido decisivo programado para este miércoles 8 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes.

El ganador de este duelo definirá al oponente de Alianza Lima en la gran final, asegurando así un espectáculo digno de la Liga de Vóley 2025-26.

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¿Cuándo jugará Alianza Lima la final?

Ese formato de la final también promete muchísima emoción. Se jugará ida y vuelta, con el primer choque programado para el domingo 19 de abril y el segundo para el domingo 26, ambos desde las 5 p.m. en el Polideportivo de Villa El Salvador

Si hay empate, un tercer partido decidirá al nuevo campeón el domingo 3 de mayo. Todo se define en la cancha con garra y corazón.

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Alianza Lima disputará la gran final de la Liga de Vóley 2025-26: ¿Cuándo y contra quién?

Así, Alianza Lima se aseguró un lugar en la gran final de la Liga de Vóley 2025-26 y aguarda oponente entre Universitario o la San Martín. Con su nivel demostrado en semifinales y el apoyo de su hinchada, las blanquiazules están listas para disputar un nuevo título.

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