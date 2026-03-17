Premier Luis Arroyo Sánchez sobre nuevo Gabinete Ministerial: "Somos un equipo sólido"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Enrique Arroyo Sánchez, brindó su primera conferencia de prensa tras su asunción al cargo. En un corto pronunciamiento aseguró que el nuevo Gabinete Ministerial es un "equipo sólido".

Pronunciamiento de premier Luis Arroyo

El premier Luis Arroyo Sánchez brindó un corto pronunciamiento de aproximadamente 4 minutos tras asumir el cargo ante la renuncia irrevocable de la ex primera ministra, Denisse Miralles.

Así, indicó que asume el nuevo cargo "con un profundo sentido de responsabilidad" en este momento al que calificó como "decisivo" sobre el futuro del Perú.

A menos de un mes de las Elecciones Generales, indicó que el deber del Gobierno será "garantizar la estabilidad económica, política y social" y precisa que se cumplirá con una transición democrática hacia el siguiente administración presidencial.

"Asumimos esta responsabilidad con humildad, pero con total determinación, nuestro compromiso es con el país, con su estabilidad y con su futuro, somo un equipo sólido, de unidad y comprometido con el país", indicó.

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