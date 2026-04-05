Padre de Renato Tapia arremete contra la selección tras resultado en amistosos: "No regalar convocatorias"

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana volvió a tener acción en la fecha FIFA de marzo con dos amistosos ante Senegal y Honduras. Y para esta gira europea que además marcó el debut de Mano Menezes, uno de los grandes ausentes en la convocatoria fue Renato Tapia a pesar de que se mantiene vigente en el fútbol del Medio Oriente.

Renato no tiene nada que demostrar

Precisamente, el padre del volante del Al-Wasl se refirió a la ausencia de su hijo en los recientes partidos de la Bicolor y de paso criticó duramente el proceso de renovación que ha iniciado la FPF. Según comentó, al combinado patrio deben ir los mejores del país y no jugadores jóvenes solo por bajar el promedio de edad.

En primer lugar, Luis Tapia dejó en claro que se veía venir la no convocatoria de su hijo Renato a raíz de las últimas declaraciones contra la FPF. De acuerdo a su parecer, el volante no debe demostrar nada para volver a ser convocado por Mano Menezes.

"No me sorprende. A raíz de las declaraciones, el ambiente ya venía cargado. Se escucharon rumores de que no iba a ser convocado. Renato no tiene nada que demostrar, jugó un Mundial, fue subcampeón de América, jugó Champions, estuvo 12 años en Europa. Él ya no tiene nada que demostrar", indicó a 'Toca y Pasa'.

Renato Tapia fue uno de los grandes ausentes en la convocatoria de la Selección Peruana.

Arremete contra la Selección Peruana

Seguidamente, arremetió contra el estratega brasileño y su reciente convocatoria al considerar que no contó con la presencia de los mejores jugadores del momento, además de afirmar que la renovación se da de manera natural.

"La selección debe ser realista, convocar a los que mejor están en el momento y no regalar convocatorias. Hay que tener coherencia al momento de seleccionar. En el fútbol no se trata de cambiar por cambiar, sino de poner a los mejores en el momento", contó.

Para finalizar, el padre del llamado 'capitán del futuro' añadió que una selección como la peruana no puede darse el lujo de dejar fuera de la convocatoria a tanto jugador experimentado como se ha dado para los encuentros en marzo.

"Si un jugador, por más joven que sea, no está rindiendo, lamentablemente tiene que irse a la banca o salir de equipo. La selección no es un mérito a la juventud, es un mérito al rendimiento; por eso se llama selección. No podemos darnos el lujo de desperdiciar a jugadores con tanta experiencia y bagaje", añadió.

En resumen, el padre de Renato Tapia criticó duramente la reciente convocatoria de la Selección Peruana al considerar que no estuvieron los mejores.