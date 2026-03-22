Joven de Villa El Salvador consigue el oro mundial en matemáticas y una beca completa en prestigiosa universidad

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La historia de Renato Alexander Gaitán García, joven de 18 años de Villa El Salvador, se ha convertido en motivo de orgullo nacional. Tras años de esfuerzo y disciplina, alcanzó la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas 2025, realizada en Australia, y recientemente recibió la confirmación de su admisión con beca completa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las universidades más prestigiosas del mundo.

El anuncio llegó el 14 de marzo, cuando Renato recibió la notificación oficial de su ingreso. Su proceso de postulación comenzó en agosto de 2025 y se extendió durante varios meses, con exigencias académicas y personales que incluyeron exámenes internacionales, ensayos y cartas de recomendación.

El joven destacó que las competencias matemáticas fueron vitales para demostrar su constancia y nivel académico frente a evaluadores internacionales.

Matemáticas desde la infancia

Su vínculo con las matemáticas se remonta a la infancia. A los tres años ingresó al colegio Prolog, donde conoció a un profesor que lo introdujo en actividades académicas más exigentes.

Desde tercer grado formó parte de un círculo especializado en matemáticas y, a los doce, inició su participación en competencias nacionales. Aunque los resultados internacionales tardaron en llegar, con perseverancia logró acumular cerca de 200 medallas nacionales y nueve internacionales, consolidando un perfil académico excepcional.

El joven Renato despertó su pasión por las matemáticas desde su infancia.

Retos en el camino

Uno de los retos más importantes fue el dominio del inglés. Renato estudió algunos meses en un instituto, pero luego continuó de forma autodidacta mediante contenidos digitales.

Gracias a ese esfuerzo, rindió con éxito el TOEFL y el SAT, requisitos indispensables para su postulación. También recibió orientación de la familia de Mario Gilvonio, otro estudiante peruano admitido en el MIT, lo que le permitió comprender mejor el proceso.

Siendo el mayor de 3 hermanos, Renato será el primero de la familia en estudiar fuera del país.

Su interés académico se centra en la matemática pura con enfoque en criptografía, disciplina que estudia métodos para proteger información mediante algoritmos.

Renato advierte que el avance de la computación cuántica podría poner en riesgo la seguridad actual, por lo que busca contribuir con nuevas soluciones. Su objetivo es completar estudios de pregrado, maestría y doctorado, y luego regresar al Perú para impulsar la investigación matemática.

El logro no solo transforma su vida, sino también la de su familia. Renato es el mayor de tres hermanos y será el primero en viajar al extranjero para continuar estudios superiores.

"Voy a extrañar a mi familia, pero sé que volveré cada año. Además, quiero ser un ejemplo para mis hermanos", comentó.

Desde su vivienda multifamiliar en Villa El Salvador, Renato se prepara para un cambio significativo. En pocos meses dejará su barrio para trasladarse a Cambridge, donde continuará su formación en una institución reconocida mundialmente. Su historia refleja cómo la disciplina y la perseverancia pueden abrir puertas en escenarios globales, convirtiéndose en inspiración para miles de jóvenes peruanos.