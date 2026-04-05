Javier Rabanal afirma que Alianza Lima "quería el empate" ante Universitario de Deportes

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la victoria de Universitario de Deportes en el Monumental, Javier Rabanal no se guardó nada y soltó una frase que ya está dando la vuelta: Alianza Lima, según el técnico, llegó con la idea de un empate.

Rabanal afirma que Alianza buscó el empate

El clásico del fútbol peruano dejó más que un resultado. la 'U' se impuso 1-0 a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que se jugó con dientes apretados de inicio a fin. Pero lo que realmente encendió la polémica fueron las declaraciones de Javier Rabanal.

"NO ha habido una reunión a 4 bandas. Hoy hemos demostrado que estamos muy unidos. Ojalá enganchemos dos o tres victorias consecutivas que nos está faltando para que se sienta el apoyo desde todos los lados"



Javier Rabanal, DT de Universitario



📹 Conferencia de prensa completa... pic.twitter.com/apeHOtOk3g — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 5, 2026

En conferencia de prensa, el técnico crema analizó el desarrollo del partido y dejó una frase que no pasó desapercibida.

"Para mí clave ha sido entender el partido como todos los que hemos jugado en casa, con un rival que quería claramente el empate, salvo cuando le hicimos el gol que decidieron ir un poquito más adelante con balones largos", señaló.

Según Rabanal, el planteamiento de Alianza Lima no lo sorprendió. Para él, es una constante en el Monumental: "Todos los equipos vienen al Monumental a encerrarse", agregó, dejando en claro su postura sobre cómo afrontan sus rivales este tipo de encuentros.

El gol de Martín Pérez Guedes marcó un antes y un después en el trámite. A partir de ahí, el técnico observó un ligero cambio en el equipo blanquiazul, aunque sin generar mayor peligro.

Confianza total en Rabanal

Pero más allá del análisis táctico, el triunfo tuvo un significado especial para Javier Rabanal. El técnico llegaba al clásico con cuestionamientos encima y rumores sobre su continuidad.

Tras el pitazo final, el festejo con la hinchada fue efusivo, casi como un desahogo acumulado. Y él mismo lo confirmó después. En conferencia, dejó en claro que nunca sintió que su puesto estuviera en riesgo real: "La preocupación te sale si tienes alguna conversación que te lleva a eso, pero no ha ocurrido".

Incluso reveló detalles de la interna del equipo: "Anoche estuve en el hotel con Álvaro (Barco) y hablamos de que íbamos a ganar hoy", contó, mostrando la confianza que existía puertas adentro.

Además, destacó el respaldo del plantel en medio de las críticas: "Un jugador me dijo: 'cierra la puerta, Javi, estamos trabajando bien, no tengas ningún problema, sigue confiando en tu trabajo'", recordó.

Rabanal sorprendido por codazo de Advíncula

El clásico también tuvo momentos tensos dentro del campo, como el codazo de Luis Advíncula sobre Jairo Concha, que generó discusión inmediata.

Rabanal también opinó sobre esa jugada: "Vi el golpe y cuando sacó la roja me quedé un poco sorprendido", comentó, aunque evitó profundizar tras la revisión.

Así, tras el triunfo de Universitario de Deportes en el clásico, Javier Rabanal dejó una de las frases más comentadas al afirmar que Alianza Lima "quería el empate", en un partido que no solo movió la tabla, sino también el ambiente dentro y fuera de la cancha.